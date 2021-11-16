Найкращий автомобіль року в Європі-2022: оголошені імена претендентів

39 автомобілів з усього світу позмагаються за перемогу на конкурсі.

Стали відомі імена претендентів на перемогу в конкурсі Car of the Year 2022 (Європейське авто року - 2022).

Відповідний перелік на своєму офіційному сайті опублікували організатори нагороди.

Так, за перемогу посперечаються 39 моделей авто . Умовою для участі в цьому конкурсі є те, що всі учасники змагань повинні продаватися як мінімум у п'яти європейських країнах, бути доступними до тест-драйву та відповідно до продажу. А експертне журі, до складу якого входять 60 автомобільних журналістів повинні в різних умовах по повній оцінити претендентів, та вирішити хто ж отримає нагороду Car of the Year 2022.

Що ж, познайомимось з учасниками ближче. З великої трійці: BMW відразу чотири моделі: це 2 Series Coupe, 2 Series Active Tourer, а також електричні i4 та iX. Audi зайшли лише з електрокарами: e-tron GT та Q4 e-tron, а Mercedes-Benz — C-Class, Citan та "шалена електричка" EQS. Також з німецьких виробників презентували Volkswagen з їх бестселерами - Caddy, ID.4, T7 Multivan та Opel позмагається за перемогу зі своєю новинкою – Mokka.

media.daimler.com

Серед інших учасників присутні Cupra Born, Dacia Spring, DS 4 і 9, Maserati MC20, McLaren Artura, Peugeot 308, Renault Arkana і Megane E-Tech, а також Skoda Enyaq iV і Fabia, MG EHS і Marvel R. Американці прийшли з більш скромнішим списком - це Ford Mustang Mach-E та Tesla Model Y.

skoda-storyboard.com

Японці в цьому році просто таки чемпіони з новинок: Honda HR-V, Lexus NX, Nissan Qashqai, Subaru Outback, а також дві Toyota, Highlander та Yaris Cross. Корейські автовиробники "заскочили" на конкурс з KIA EV6, Hyundai Bayon та Ioniq 5. Китайські бренди останнім часом дивують своїми автомобілями увесь світ, тому логічно, що вони, також будуть змагатися за перемогу. Від них на конкурс приїхали Lynk & Co 01 і Aiways U5.

motor1.com

19 листопада судді повинні обрати сімох фіналістів, а вже 16 лютого, ми дізнаємось, хто ж став переможцем, та отримав звання Car of the Year 2022.

Додамо, що минулим переможцем цієї нагороди став електричний хетчбек Toyota Yaris.

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