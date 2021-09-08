"Це лайно не гальмувало": у США електрокросовер Tesla на великій швидкості влетів у склад (відео)

"Це лайно не гальмувало": у США електрокросовер Tesla на великій швидкості влетів у склад (відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У американському штаті Флорида сталася чергова ДТП за участю електромобіля Tesla.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що аварія трапилася з кросовером Model Y. Троє юнаків знімали відео для свого You-Tube-каналу та хотіли прославитися. Загалом, у них це вийшло, але дещо в іншому ключі.

Сівши за кермо електрокара, один з них вирішив продемонструвати свою майстерність. Гарненько розігнавшись, хлопець наїхав на люк, після чого кросовер підняло над землею, і в цей момент, судячи з усього, водій не впорався з керуванням, що призвело до серйозних наслідків. Хлопець вилетів на перехрестя, проїхав газоном, але зупинити Model Y змогла лише скляна стіна складського приміщення.

За попередніми даними, в момент аварії швидкість Tesla становила майже 100 км/год. Попри це, ніхто внаслідок цієї аварії не постраждав. На питання, що ж саме трапилося, він відповів: це лайно не гальмувало.

Додамо, що наразі роликом зацікавилася поліція. Ті, хто брав участь, повинні бути вдячні, що аварія не була гірше. Коли Model Y проїжджала перехрестя, вона могла легко врізатися в борт автомобіля, що потенційно могло завдати набагато більше серйозної шкоди.

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