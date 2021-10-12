Чекаємо в Україні: на аукціоні продадуть десяток автомобілів, які були забуті в американському аеропорту

Чекаємо в Україні: на аукціоні продадуть десяток автомобілів, які були забуті в американському аеропорту

Вони вже тривалий час стоять без жодного руху.

На парковці аеропорту Пітсбурга виявили десять автомобілів, які вже досить довго "чекають" на господаря.

Так, серед машин є Nissan Maxima і Titan 1999 і 2009 років, GMC Acadia та Terrain 2009 і 2013 років відповідно, а також Chevrolet Impala і 16-річний Trailblazer. Крім того, на стоянці зберігаються Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 років і BMW 530i в кузові Е39 зразка 2002 року. Найновішим забутим автомобілем є MINI Cooper S 2015 року.

До вашої уваги світлини цих екземплярів:

Судячи з того, що в більшості транспортних засобів відсутні ключі, власники машин планували за ними повернутися. У зв'язку з цим дізнатися стан, а також пробіг транспортних засобів не представляється можливим. Єдиним екземпляром, який можна завести, є Chevrolet Impala.

У зв'язку з цим, було ухвалено рішення "пустити" ці машини на аукціон. Відповідні лоти з'явилися на Joerpyleauctions.

Крім звичайних автомобілів, на торгах буде виставлено цілий парк спецтехніки: мініснігоприбирач, важкі трактори, а також аеродромний пожежний автомобіль Oshkosh. Аукціон відбудеться 23 жовтня 2021 року.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, що "Укрпошта" виставила на аукціон автомобільний мотлох.

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