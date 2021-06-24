Чекаємо в Україні: на популярному аукціоні в США продають кросовер Lamborghini за 850 доларів

Новою ця модель коштує близько 300 тисяч.

На популярному аукціоні Copart майже задарма продають кросовер Lamborghini Urus.

Відповідне оголошення з'явилося на офіційному сайті.

Зазначимо, що новою ця модель коштує близько 300 тисяч доларів, але цей екземпляр значно дешевше. Придбати Lamborghini Urus, хоч й вживаний, можна всього за 850 доларів. Утім, є одне "але".

Уся річ в тому, що цей автомобіль істотно понівечений та вже не може пересуватися дорогами самостійно.

Автомобіль отримав пошкодження з усіх боків, але особливо постраждала передня частина. У салоні вистрілили фронтальні і бічні подушки безпеки. Крім того, в оголошенні вказано, що автомобіль також зазнав хімічного або бактеріологічного забруднення. Яким чином сталася серйозна ДТП, достеменно невідомо. В оголошенні зазначено, що кросовер "повністю розбитий". Як бачимо, з цим не погодитися дуже важко.

copart.com

copart.com

Утім, українських покупців це зазвичай не лякає, адже "битки" з США у нас користуються підвищеним попитом. Тим більше, це найшвидший кросовер у світі - його 650-сильний V8 твін-турбо дозволяє стартувати до 100 км / год за 3,6 с і розвивати 305 км/год.

Раніше розповідалося про те, що на Copart продають рештки суперкара.

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