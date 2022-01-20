Чекаємо в Україні: одразу два позашляховика Ford, який "підірвав" ринок продажу, продають на популярному аукціоні

Автомобілі мають лише мінімальні пошкодження.

Як відомо, новий позашляховик Ford Bronco, який представили в середині 2020 року, користується неабиякою популярністю на ринку.

Через значний попит на цю модель, майбутнім власникам доводиться чекати на екземпляр декілька місяців. Утім, в улюбленців цього автомобіля з'явилася чудова можливість придбати Ford Bronco "з рук".

Так, на популярному аукціоні IAAI зараз продають два Ford Bronco 2021 із Флориди з мінімальними пошкодженнями.

Обидва автомобілі побували в аваріях та мають пошкодження, але вони незначні. Так що на відновлення потрібно мінімум часу та коштів. Перший екземпляр у базовій версії Base пофарбований у синій колір та має знімний дах. У позашляховика є вм'ятини на передньому бампері та на задніх дверях. Пробіг становить 8 214 км.

iaai.com

Другий автомобіль явно притерли та пошкоджені водійські двері. Ремонт Ford Bronco також не буде дорогим. Це більш багатий варіант Big Bend з жорстким знімним дахом. Він встиг проїхати лише 4 200 км. Обидва авто оснащені 2,3-літровим 300-сильним турбомотором EcoBoost та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

iaai.com

Звичайно, покупка пошкоджених автомобілів завжди пов'язана з деякими ризиками, тому потрібно бути дуже уважними. Але це чудова можливість швидко отримати машину і набагато дешевше, ніж у дилера. Цілком можливо, що один із цих позашляховиків незабаром з'явиться на дорогах України.

Раніше розповідалося про те, що на популярному американському аукціоні продають кілька розбитих Ford Bronco, які нещодавно виїхали з автосалонів.