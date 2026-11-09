Через густий туман зростає небезпека ДТП: яку помилку не можна робити водіям

Туман / © Pixabay

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Через густий туман, суттєво погіршилася видимість на дорогах. Водіїв застерігають про небезпеку аварій, а пасажирів попереджають про можливі затримки транспорту та скасування авіарейсів.

Про це повідомляє LadBible.

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Як виникає густий туман

Синоптики радять за можливості відкласти поїздки або закладати більше часу на дорогу. Фахівці пояснюють, що густий туман у цю пору року виникає через поєднання довгих ночей, слабкого вітру та ясного неба.

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За словами метеорологині Ніам Мюррей, восени та взимку ночі стають довшими, тому повітря охолоджується сильніше і формується туман. Вона пояснила, що для цього потрібні легкий вітер, ясне небо та тривалий період охолодження. При морозній температурі такий туман може утримуватися і наступного дня.

Як безпечно кермувати в тумані

Експерти з безпеки руху закликають водіїв бути вкрай уважними на дорогах та зважати на ключові правила керування в умовах густого туману:

Помилка з дальнім світлом. Умикати дальнє світло небезпечно, оскільки краплі води відбивають промені назад і створюють ефект «білої стіни». Їхати потрібно повільно, з ближнім світлом або протитуманними фарами, які слід вимикати одразу після розвіювання туману.

Обманний темп руху. Густий туман створює ілюзію уповільненої їзди, тому потрібно постійно стежити за спідометром, щоб не перевищити безпечну швидкість.

Дистанція до авто попереду. Орієнтуватися на задні ліхтарі машини попереду неварто, адже це створює оманливе відчуття безпеки та призводить до недотримання дистанції.

Загроза ожеледиці. Окрему небезпеку становить крижаний туман, коли мікрокраплі води замерзають від контакту з асфальтом і миттєво покривають дорогу слизькою кригою.

Нагадаєємо, на дорогах досить часто можна помітити автомобілі з лаконічним силуетом рибки на бампері, багажнику чи склі. Попри поширене упередження, цей знак не має жодного відношення до затятих рибалок чи морської тематики, а самі Правила дорожнього руху про нього мовчать.

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