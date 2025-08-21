"Червоні прапорці" при купівлі авто: експертка назвала головні ознаки обману

Авто / © Фото з відкритих джерел

Андреа Андерсон, одна з найкращих дилерів Cadillac в США, поділилася головними «червоними прапорцями». Це тривожні знаки, на які варто звертати увагу при купівлі нового авто. За її словами, перекупи можуть використовувати їх, щоб приховати важливу інформацію.

Про це пише Еxpress.

Тривожні знаки

Дві ціни за одне авто. Андерсон наголошує, що ціна на автомобіль має бути однаковою, незалежно від того, платите ви готівкою чи берете в кредит. Якщо дилер пропонує різні ставки або ціни, це може бути ознакою прихованих платежів. Це ж стосується і гарантії: процентна ставка за кредит має залишатися незмінною, чи купуєте ви авто з гарантією, чи без неї.

Немає детальної розшифровки ціни. Експерт радить завжди вимагати повну розбивку всіх додаткових витрат. Якщо дилер надає лише загальну цифру, це може свідчити про спроби приховати платежі за додаткові послуги, як-от додаткові ключі, тоновані вікна, або сервісні пакети.

Додаткові послуги включені в ціну. Андерсон радить обговорювати вартість запасного ключа, повного бака пального та інших додаткових опцій окремо. Вона підкреслює, що ці речі можна й потрібно обговорювати, і деякі з них, як-от додатковий ключ, ви можете отримати безкоштовно.

Андерсон також радить починати переговори до того, як ви зайдете в дилерський центр. Вона пропонує зателефонувати туди заздалегідь і попросити менеджера надіслати фотографії конкретного авто. Це допоможе вам перевірити, чи дійсно машина є в наявності, та оцінити, наскільки продавець готовий до співпраці. Якщо він не хоче надавати таку інформацію, краще відмовитися від співпраці з цим дилерським центром.

Нагадаємо, купівля авто з пробігом завжди пов’язана з ризиком. Зовнішній блиск може виявитися оманливим: історія експлуатації попереднього власника часто визначає, скільки ще прослужить авто.

У літню спеку салон автівки дуже сильно нагрівається і навіть із увімкненим на повну потужність кондиціонером доводиться довго чекати, доки він охолоне. Утім, існує простий спосіб швидко знизити температуру в авто.