Chevrolet припиняє виробництво популярного та водночас доступного хетчбека

Модель випускатимуть до літа 2022 року.

Компанія Chevrolet ухвалила рішення зняти з виробництва популярний та вондочас доступний автомобіль - Spark .

Про це повідомляє Car and Driver.

Зазначається, що хетчбек Chevrolet Spark припине сходити з конвеєрів у США. Представники американського автовиробника поки що офіційно не озвучили причину ухвалення такого рішення. Вони тільки підтвердили, що Spark залишиться у виробництві до серпня 2022 року, після чого буде поетапно виключено з модельної лінійки.

Ця модель існувала на місцевому ринку цілих десять років і відрізнялася не лише компактними розмірами, а й доступною вартістю. Зараз за Chevrolet Spark 2022 автолюбителям необхідно віддати 13 600 доларів + 995 доларів за доставку до пункту призначення. Chevrolet Spark не раз ставав найдешевшим новим автомобілем у США.

Американський бренд зазначив, що покупці, які шукають комфорт, функціональність і стиль за доступною ціною, як і раніше, можуть підібрати для себе хороший варіант у сімействі компактних кросоверів Chevrolet. Ймовірно, відмова від Spark викликана тим, що всі автовиробники у США віддають пріоритет позашляховим моделям.

Нагадаємо, що модель Spark раніше називалася Daewoo Matiz. Вона була випущена 1998 року. Як концепт автомобіль досяг берегів США 2007-го під ім'ям Beat. А 2009 року він отримав свою фінальну назву Spark, коли був показаний у передсерійному вигляді на автосалоні у Детройті. Продаж цієї моделі розпочався 2012 року. Четверте (і останнє) покоління Chevrolet Spark надійшло у продаж у 2015 році. Популярність моделі поступово падала, оскільки підвищеним попитом стали користуватися кросовери та позашляховики. 2021 року було реалізовано всього 24 459 екземплярів Spark, що на 26,9% менше, ніж 2020-го.

Із відходом Spark найдешевшим автомобілем у сімействі General Motors стає кросовер Trax. Його ціна сьогодні становить 22 595 доларів. Після відходу Spark до історії корону головного бюджетника в США поверне собі Mitsubishi Mirage, який коштує 15 640 доларів.