Чому автомобільні шторки необхідні влітку: як обрати найкращий варіант

Чому автомобільні шторки необхідні / © Unsplash

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Для багатьох автомобілів спека є небезпечною. Та і водіям у понад 30 градусів спеки їздити дуже важко. Найважче тим, у кого не працює кондиціонер. Однак є вихід — автомобільні шторки на вікна. Розповімо, як правильно захистити салон автівки від сонця та підібрати якісні шторки.

Про це пише Car and Driver.

Як вибрати автомобільні шторки

Наявність автомобільних шторок у вашому авто дозволяє розв’язати відразу кілька питань із захисту від сонця та базового комфорту пасажира. Сонцезахисний екран виконує три ключові завдання у спеку: по-перше, це захист від перегріву салону.

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За даними дослідження Live Science, приладова панель автомобіля за одну годину перебування на сонці в теплий день може розігрітися до 69,4 °C. Використання шторки дозволяє уникнути ефекту «розпеченої автівки» під час повернення в салон.

Крім цього, ультрафіолетові промені руйнують внутрішнє оздоблення авто. Шторка захистить від прямих сонячних променів електроніку, шкіряну оббивку, вінілові деталі, пластик, тканину та килимки.

При високих температурах клейкі речовини та герметики в салоні починають активніше випаровуватися. Під час випаровування вони виділяють леткі органічні сполуки — саме тому авто може знову пахнути новим у спеку. Проте дихати цим небезпечно.

Існує кілька видів шторок для машин. Серед них такі:

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Складані : це класичний варіант зі щільного картону або спеціального матеріалу із нанесеними лініями згину, часто з відбивальним шаром або яскравим принтом.

Каркасні / Пружинні : встановлюються за кілька секунд, зазвичай з міцного нейлону або поліестеру.

Подвійні : складаються з двох однакових частин, які розміщуються вертикально або горизонтально з перекриттям для точної підгонки під лобове скло.

Для бокових вікон : допомагають захистити пасажирів на задніх сидіннях та запобігають нагріванню дитячих автокрісел і ременів безпеки.

Сітчасті на клейкій/статичній основі: розроблені для захисту немовлят від прямих сонячних променів.

Під час вибору своєї ідеальної шторки на авто фахівці радять звертати увагу на три основні параметри — розмір та компактність, ціна, функціональність.

Перший крок — перевірка відповідності габаритів склу. Більшість виробників випускає моделі в кількох розмірах. Також варто враховувати наявність місця для зберігання: краще обирати компактні варіанти або моделі, що складаються в плоский диск і легко поміщаються під сидінням водія.

Діапазон цін також дуже широкий — від бюджетних пружинних шторок до високоякісних висувних систем, виготовлених за індивідуальним замовленням.

Крім усього, важливо порівняти показники тепловіддачі та рівень захисту від ультрафіолету серед аналогів. Цей захисний шар працює аналогічно до окулярів для водіння з УФ-покриттям.

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Чому авто не можна мити у спеку після поїздки

Нагадаємо, що миття автомобіля одразу після тривалої поїздки в спеку може спричинити серйозні пошкодження. Експерти застерігають, що різкий перепад температур викликає термічний шок: на розпеченому кузові з’являються мікротріщини, а мийна хімія висихає, залишаючи плями, які усуваються лише поліруванням.

Окрім цього, потрапляння холодної води на гарячі гальмівні диски призводить до їхнього викривлення, що спричиняє небезпечні вібрації та биття під час гальмування.

Щоб уникнути пошкоджень кузова та гальмівної системи, фахівці радять мити машину в тіні або критому боксі, зачекавши 15–20 хвилин після поїздки для охолодження металу.

Також важливо спочатку збити бруд водою для плавного зниження температури, ретельно змивати піну та обов’язково витирати автомобіль насухо мікрофіброю.

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