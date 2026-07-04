ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна мити авто одразу після поїздки у спеку: водіям назвали головну небезпеку

Після поїздки у спеку не поспішайте мити авто. Експерти пояснили, чому це може обернутися дорогим ремонтом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Миття авто

Миття авто / © Pixabay

Миття автомобіля одразу після тривалої поїздки у спекотну погоду може серйозно пошкодити деталі машини та її лакофарбове покриття.

Про це повідомляє Ampercar.

За словами експертів, гарячому автомобілю обов’язково потрібно дати час охолонути через кілька критичних ризиків. По-перше, гаряча вода або мийна хімія на розпеченому кузові провокують появу мікротріщин на лаку та фарбі через термічний шок. Окрім цього, краплі води на сонці діють як маленькі лінзи й додатково випалюють покриття.

Якщо ж автомобільний шампунь чи активна піна встигнуть висохнути на гарячому металі, вони залишать матові плями та розводи, які часто можна прибрати лише поліруванням.

По-друге, під удар потрапляє техніка. Після інтенсивного руху та гальмування металеві диски сильно нагріваються.

«Потрапляння холодної води здатне викликати термічний удар, що призводить до їх викривлення», — зазначають фахівці.

Наслідком такої деформації стає вібрація та биття під час спроби зупинити машину. Щоб уникнути пошкоджень гальм та кузова влітку, водіям радять дотримуватися простих правил безпечного миття:

  • зачекати 15–20 хвилин після поїздки, щоб гальма й кузов встигли самостійно охолонути;

  • мити машину виключно в тіні або всередині критого боксу, ховаючи її від прямого сонця;

  • спершу збити основний бруд звичайною водою, щоб плавно знизити температуру металу, і лише потім наносити автохімію;

  • ретельно змивати піну, не дозволяючи їй висихати на кузові;

  • обов’язково витирати машину насухо чистою мікрофіброю, щоб на поверхні не залишалося водяних плям.

Нагадаємо, на дорогах з’явився новий дорожній знак «2+», незнання якого може призвести до значних фінансових втрат для водіїв і туристів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie