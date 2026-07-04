Чому не можна мити авто одразу після поїздки у спеку: водіям назвали головну небезпеку

Миття авто / © Pixabay

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Миття автомобіля одразу після тривалої поїздки у спекотну погоду може серйозно пошкодити деталі машини та її лакофарбове покриття.

Про це повідомляє Ampercar.

За словами експертів, гарячому автомобілю обов’язково потрібно дати час охолонути через кілька критичних ризиків. По-перше, гаряча вода або мийна хімія на розпеченому кузові провокують появу мікротріщин на лаку та фарбі через термічний шок. Окрім цього, краплі води на сонці діють як маленькі лінзи й додатково випалюють покриття.

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Якщо ж автомобільний шампунь чи активна піна встигнуть висохнути на гарячому металі, вони залишать матові плями та розводи, які часто можна прибрати лише поліруванням.

По-друге, під удар потрапляє техніка. Після інтенсивного руху та гальмування металеві диски сильно нагріваються.

«Потрапляння холодної води здатне викликати термічний удар, що призводить до їх викривлення», — зазначають фахівці.

Наслідком такої деформації стає вібрація та биття під час спроби зупинити машину. Щоб уникнути пошкоджень гальм та кузова влітку, водіям радять дотримуватися простих правил безпечного миття:

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зачекати 15–20 хвилин після поїздки, щоб гальма й кузов встигли самостійно охолонути;

мити машину виключно в тіні або всередині критого боксу, ховаючи її від прямого сонця;

спершу збити основний бруд звичайною водою, щоб плавно знизити температуру металу, і лише потім наносити автохімію;

ретельно змивати піну, не дозволяючи їй висихати на кузові;

обов’язково витирати машину насухо чистою мікрофіброю, щоб на поверхні не залишалося водяних плям.

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