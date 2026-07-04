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- Авто Світ
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Чому не можна мити авто одразу після поїздки у спеку: водіям назвали головну небезпеку
Після поїздки у спеку не поспішайте мити авто. Експерти пояснили, чому це може обернутися дорогим ремонтом.
Миття автомобіля одразу після тривалої поїздки у спекотну погоду може серйозно пошкодити деталі машини та її лакофарбове покриття.
Про це повідомляє Ampercar.
За словами експертів, гарячому автомобілю обов’язково потрібно дати час охолонути через кілька критичних ризиків. По-перше, гаряча вода або мийна хімія на розпеченому кузові провокують появу мікротріщин на лаку та фарбі через термічний шок. Окрім цього, краплі води на сонці діють як маленькі лінзи й додатково випалюють покриття.
Якщо ж автомобільний шампунь чи активна піна встигнуть висохнути на гарячому металі, вони залишать матові плями та розводи, які часто можна прибрати лише поліруванням.
По-друге, під удар потрапляє техніка. Після інтенсивного руху та гальмування металеві диски сильно нагріваються.
«Потрапляння холодної води здатне викликати термічний удар, що призводить до їх викривлення», — зазначають фахівці.
Наслідком такої деформації стає вібрація та биття під час спроби зупинити машину. Щоб уникнути пошкоджень гальм та кузова влітку, водіям радять дотримуватися простих правил безпечного миття:
зачекати 15–20 хвилин після поїздки, щоб гальма й кузов встигли самостійно охолонути;
мити машину виключно в тіні або всередині критого боксу, ховаючи її від прямого сонця;
спершу збити основний бруд звичайною водою, щоб плавно знизити температуру металу, і лише потім наносити автохімію;
ретельно змивати піну, не дозволяючи їй висихати на кузові;
обов’язково витирати машину насухо чистою мікрофіброю, щоб на поверхні не залишалося водяних плям.
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