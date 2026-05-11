Чому не можна заправляти авто до повного бака: головні ризики

Чому не можна заправляти повний бак / © pixabay.com

Реклама

Водії, які люблять їздити з комфортом, віддають перевагу заправленню повного бака. Та чи можна так робити? Ділимося, чому не варто заправляти повний бак авто.

Про це пише Gazeta.ua.

Чому не варто заправляти повний бак авто

Під час заправлення авто водії можуть стикнутися з певними проблемами. Серед них, зокрема, і повний бак автівки. Адже з повним баком підвищуються ризики проблем із вентиляційною системою автівки.

Реклама

У багатьох нових автівках зараз існують спеціальні клапани у баках. Один з них має відповідальну функцію: якщо машина потрапить у ДТП, клапан перекриється і пальне не буде розливатися та створювати додаткову небезпеку.

Другий клапан у бензобаці створений для подавання та регулювання повітря. Він потрібен, аби всередині бензобака не утворювався занадто високий тиск.

Коли водії заправляють повний бак, вони можуть перевищувати допустимі норми, якщо бензин переливається через верхні клапани.

Якщо пальне потрапить на деталі, під ризиком зламу можуть опинитися ходова та проводка, а в салоні може з’явитися різкий запах бензину.

Реклама

Влітку, особливо у сильну спеку, експерти не радять заливати повний бак. Не варто доливати бензин, коли автоматичний пістолет подачі палива вже зупинився.

Під час нагрівання паливо починає розширюватися в об’ємі. Через це збільшується ризик витікання бензину з бака. Так може статися, якщо кришка паливної горловини несправна або погано закрита.

Не можна їздити і з порожнім баком. Не ігноруйте сигнали автівки до заправлення. Через перенавантаження паливний насос може згоріти.

Коли у баці закінчується паливо, насос починає переганяти гаряче повітря, яке перегріває весь механізм. Якщо двигун вашого авто буде постійно працювати в умовах низької кількості палива, паливний фільтр заб’ється осадом і не працюватиме справно.

Реклама

За які номерні знаки тепер можуть покарати водіїв

Нагадаємо, що в Україні правоохоронці посилили контроль за дотриманням стандартів номерних знаків. Штраф у розмірі 1 190 грн загрожує водіям не лише за відсутність номера, а й за його нечитабельність з відстані 20 метрів.

Також оштрафувати можуть за використання рамок, що закривають символи, або неправильне кріплення.

Значно суворіші санкції передбачені за самовільне встановлення спецномерів (силових структур чи дипустанов): перше порушення обійдеться у 2 250 грн, а повторне — до 5 100 грн із ризиком позбавлення прав на строк від 3 до 6 місяців.

Покарати водіїв можуть за брудні або пошкоджені знаки, заклеювання їх плівкою чи фарбою, а також відсутність хоча б одного номерного знака.

Реклама

Новини партнерів