Чому не варто паркувати автомобіль під деревами у спеку: експерти пояснили

У спекотну погоду залишення автомобіля під деревами може призвести до серйозних пошкоджень транспортного засобу або навіть до його пожежі.

Про це повідомляє «Експерт».

Під якими деревами неварто паркувати авто

За інформацією фахівців, агресивні смоли та органічні кислоти здатні глибоко в’їдатися в поверхню машини. Серед найбільш небезпечних дерев виділяють такі:

Тополя: її пух забиває радіатори та систему вентиляції. Накопичення сухого пуху під капотом створює ризик займання автомобіля. Крім того, липку смолу тополі вкрай важко видалити з кузова.

Липа: під час цвітіння покриває автомобіль клейким соком, який під впливом сонячних променів швидко твердне.

Хвойні дерева (сосна, ялина): їхня смола руйнує лак, а важкі шишки при падінні можуть залишити вм’ятни на капоті чи даху.

Каштан та шовковиця: падаючі плоди деформують кузов, а плями від ягід і соку шовковиці інколи неможливо вивести.

Окрему небезпеку для зовнішнього вигляду автомобіля становить пташиний послід. Через високий вміст кислот у своєму складі він здатний пошкодити верхній шар захисного покриття кузова всього за кілька годин.

Окрім цього, у спекотну та вітряну погоду суттєво зростає ризик падіння на припарковані машини великих гілок або цілих дерев. З огляду на ці фактори, експерти радять автовласникам обирати для стоянки відкриті майданчики або використовувати спеціальні захисні чохли.

