Чому тріскається лобове скло на морозі і як цього уникнути: експерт назвав головні помилки

Хоча сучасні технології виробництва скла роблять його стійким до екстремальних температур, лобове скло все ще може тріснути взимку через неправильні дії водія. Експерти пояснили, що головна загроза криється в різких перепадах температур, використанні окропу та надмірних зусиллях при очищенні.

Поради, як уникнути пошкоджень скла у мороз надає портал “Твоя Машина”.

Причини, які "вбивають" лобове скло

Різкий перепад температур (Пічка на максимум) . Це найпоширеніша ситуація. Після морозної ночі водії вмикають обігрів салону на максимальну потужність і одразу направляють потік гарячого повітря на обмерзле скло. Майстер із ремонту скла Микола Коваль наголошує: "Пічку взимку для обігріву вікон треба використовувати обережно. Найбільше шкоди ви спричините, якщо на склі вже є сколи та тріщини."

Гаряча вода на обмерзлому склі . Деякі водії використовують "лайфхак" з гарячою водою для швидкого розморожування. Однак наливання майже окропу на холодне скло створює екстремальний термічний стрес. Наслідки від такого різкого перепаду температур можуть бути гіршими, ніж від сильного обігріву салону.

Надмірне зусилля при очищенні. Використання скребка з надмірною силою, коли лід сильно примерз, становить подвійний ризик. Через низькі температури матеріал стає більш крихким, і навіть невеликого зусилля достатньо, щоб не просто подряпати поверхню, а й утворити мікротріщину, яка швидко розростеться.

Як правильно доглядати за лобовим склом взимку

Для збереження цілісності скла експерти радять дотримуватися простих правил:

Завжди починайте обігрів скла на середній потужності та плавно переводьте потоки повітря на його поверхню.

Використовуйте спеціальні розморожуючі рідини та уникайте металевих або занадто жорстких скребків.

Навіть дрібні сколи та тріщини необхідно ремонтувати одразу. Вони є зонами найбільшого ризику і можуть швидко розростатися під впливом морозів і вібрації.

