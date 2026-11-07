Наклейка з рибкою — це не просто красива дрібниця. Фото: newsauto

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На дорогах досить часто можна помітити автомобілі з лаконічним силуетом рибки на бампері, багажнику чи склі. Попри поширене упередження, цей знак не має жодного відношення до затятих рибалок чи морської тематики, а самі Правила дорожнього руху про нього мовчать.

Про це пише видання УНІАН.

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Історія цього символу сягає часів давньої Римської імперії, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань. Аби розпізнати «своїх» і не наразитися на небезпеку, віряни залишали зображення риби на будинках, у схованках і катакомбах.

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Справа в тому, що грецьке слово «риба» перекладається як «ІХТІС» (ΙΧΘΥΣ). Для давніх християн це була давня абревіатура фрази: «Ісус Христос, Син Божий, Спаситель» (Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr). Коли християнство стало офіційною релігією, головним символом віри став хрест, а рибка на століття відійшла в тінь.

Іноді наклейка з рибкою дістається «у спадок» від попереднього власника машини. Новий водій може не знімати її через її красу або особисті переконання.

Закону щодо наклеювання релігійних символів на кузов чи скло немає. Проте є важливе застереження: символ заборонено наклеювати безпосередньо на державні номерні знаки. Згідно з чинним законодавством України, номер повинен залишатися повністю читабельним і чистим. Порушення цього правила тягне за собою штраф у розмірі 1190 гривень.

Раніше ми писали про те, навіщо в автомобілі потрібні ручки над дверима. Більше про приховану функцію читайте у новині.

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