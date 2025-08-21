ТСН у соціальних мережах

Коли поліція має право вимагати вийти з авто: поради юристів для водіїв

Поліцейські можуть вимагати покинути салон лише в окремих випадках, визначених законом, а в інших ситуаціях така вимога необґрунтована.

Патрульна поліція

Патрульна поліція / © УНІАН

В Україні водій має право не виходити з автомобіля під час зупинки поліцією, якщо це не вимагається законом. Поліцейський може попросити вас вийти з машини лише в кількох чітко визначених ситуаціях.

Про це пише Автотема.

Коли вихід з авто є обов’язковим

Юристи пояснюють, що поліцейські можуть вимагати від водія покинути автомобіль лише в таких випадках:

  • Невідкладна службова необхідність: наприклад, під час переслідування злочинців, за надання допомоги потерпілим або під час затримання.

  • Огляд авто чи водія: якщо є необхідність провести огляд транспортного засобу або вас, і водночас обов’язково складається протокол. Такий огляд має відбуватися за присутності свідків або фіксуватися на відео.

  • Затримання: якщо у поліцейських є законні підстави для вашого затримання.

Експерти радять не вступати в конфлікт з правоохоронцями. Навіть якщо вимога здається незаконною, краще виконати її. Свої дії ви завжди зможете оскаржити пізніше. Спокійна поведінка допоможе уникнути провокацій і зайвих суперечок на дорозі.

Нагадаємо, в Україні звичні жести ввічливості на дорозі, як-от помах рукою на знак подяки чи вибачення, стали частиною водійської культури. Ці прості дії сприяють взаємоповазі між учасниками руху. Однак у деяких країнах такі прояви доброзичливості можуть призвести до значних штрафів.

Кожна зупинка автомобіля патрульною поліцією — це стресова ситуація, в якій будь-яке необережне слово може мати серйозні наслідки.

Юристи наголошують: навіть якщо ви не порушували правила, результат спілкування з інспектором часто залежить від того, як саме ви говорите. Особливо небезпечними є згадки про алкоголь.

