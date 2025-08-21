Коли поліція має право вимагати вийти з авто: поради юристів для водіїв

Патрульна поліція / © УНІАН

В Україні водій має право не виходити з автомобіля під час зупинки поліцією, якщо це не вимагається законом. Поліцейський може попросити вас вийти з машини лише в кількох чітко визначених ситуаціях.

Коли вихід з авто є обов’язковим

Юристи пояснюють, що поліцейські можуть вимагати від водія покинути автомобіль лише в таких випадках:

Невідкладна службова необхідність: наприклад, під час переслідування злочинців, за надання допомоги потерпілим або під час затримання.

Огляд авто чи водія: якщо є необхідність провести огляд транспортного засобу або вас, і водночас обов’язково складається протокол. Такий огляд має відбуватися за присутності свідків або фіксуватися на відео.

Затримання: якщо у поліцейських є законні підстави для вашого затримання.

Експерти радять не вступати в конфлікт з правоохоронцями. Навіть якщо вимога здається незаконною, краще виконати її. Свої дії ви завжди зможете оскаржити пізніше. Спокійна поведінка допоможе уникнути провокацій і зайвих суперечок на дорозі.

