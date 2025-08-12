Моторист розкрив важливу деталь про прогрівання двигуна влітку: це вбереже від ремонту авто

Чи потрібно прогрівати двигун: думка моториста / © iStock

З початком теплих днів багато водіїв нехтують прогріванням двигуна, посилаючись на рекомендації сучасних виробників. Автогіганти запевняють, що прогрів не потрібен ні влітку, ні взимку. Проте моторист пояснює, чому ця думка може бути оманливою і чому варто приділяти цьому увагу.

Про це пише UAmotors.

Прогрівання двигуна необхідне для того, щоб мастило рівномірно розподілилося по всіх деталях. Це значно збільшує довговічність двигуна та його ресурс. Моторист наголошує: незалежно від пори року, достатньо виділити кілька хвилин на цю процедуру.

Головне правило — уникати високих навантажень у перші 5–7 хвилин після запуску. За цей час всі системи, включаючи трансмісію (як автоматичну, так і механічну), досягають робочої температури. Важливо також плавно перемикати передачі, щоб не перевантажувати систему.

На думку експерта, виробники запевняють, що прогрів не є обов’язковим, оскільки це відповідає їхнім бізнес-інтересам. Мотор, що працює без належного прогріву, може без проблем відпрацювати гарантійний термін. Після його закінчення зношеність деталей призводить до дорогих ремонтів, що вигідно для компаній.

