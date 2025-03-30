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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Чи потрібно заряджати новий автомобільний акумулятор: пояснення експертів

Ці прості дії допоможуть уникнути неприємностей одразу після встановлення нового АКБ.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи потрібно заряджати новий автомобільний акумулятор: пояснення експертів

Автомобільний акумулятор. / © pixabay.com

Перш ніж купувати новий акумулятор для авто, водіям варто враховувати кілька важливих нюансів.

Як нагадують у компанії ATL, умови зберігання в магазині та термін з моменту виготовлення батареї можуть істотно впливати на її заряд.

Що впливає на саморозряд АКБ

Якщо акумулятор пролежав на складі понад шість місяців, він міг частково втратити заряд. У разі, якщо з дати виробництва минув рік і більше, експерти радять або відмовитися від покупки, або вимагати суттєву знижку — адже в такому випадку рівень заряду може бути помітно нижчим.

Окрім часу, на заряд впливають і умови зберігання. Зокрема, акумулятор може втратити до 40% заряду, якщо:

  • температура у приміщенні виходить за межі 5–20 °C;

  • повітря надмірно вологе або запилене.

Як перевірити заряд акумулятора перед покупкою

Перед оплатою варто попросити продавця перевірити батарею за допомогою навантажувальної вилки. У процесі вимірювання напруга не повинна падати нижче 9 В. У звичайному стані акумулятор має показувати не менше ніж 12,6 В на клемах.

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