Авто
139
2 хв

Чи справді електромобіль несе радіаційну небезпеку: нове дослідження ADAC дало остаточну відповідь

Спільне дослідження ADAC та Федерального відомства радіаційного захисту показало, що електромобілі не становлять загрози через електромагнітні поля.

Кирило Шостак
Електромобіль

Електромобіль / © Pexels

Міфи про нібито небезпечне електромагнітне випромінювання в салоні електромобілів були розвінчані ґрунтовним дослідженням, проведеним німецьким автоклубом ADAC спільно з Федеральним відомством радіаційного захисту.

Результати показали: водії та пасажири отримують настільки низьке електромагнітне навантаження, що електромобілі не тільки не становлять загрози, а іноді виявляються "чистішими" за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Як проходило дослідження

Фахівці протестували одинадцять електромобілів, кілька гібридів та одну бензинову модель для порівняння. У салоні розміщували манекени з десятьма давачами, які переміщували між різними сидіннями. Тестування проводили як під час реальної їзди (прискорення, гальмування, робота електроніки), так і під час заряджання.

Під час поїздок давачі фіксували короткі стрибки магнітного поля, особливо під час різкого набору швидкості. Однак, експерти наголосили, що такі піки є нормальним явищем для будь-якої високовольтної техніки, а їхня інтенсивність була дуже далекою від потенційно шкідливих позначок.

Неочікувані результати: найбільше випромінює підігрів сидінь

Вимірювання показали, що рівень впливу електромагнітних полів на пасажирів і водія залишався значно нижчим за допустимі норми.

Найвищі значення фіксувалися лише в зоні для ніг, де проходять високовольтні кабелі та елементи приводу. Водночас верхня частина тіла була практично не піддана випромінюванню.

Цікаво, що одне з найпотужніших джерел електромагнітних коливань взагалі не пов'язане з батареями чи електродвигунами. Найвищі значення показало підігрівання сидінь. Це стосувалося не тільки електромобілів, але й гібридів та авто з ДВЗ. Водночас навіть ці показники залишилися в повністю безпечних межах.

Швидкість не збільшує ризик

Тестування під час заряджання також принесло цікаві результати:

AC-заряджання (змінний струм): Датчики фіксували коротке підвищення рівня електромагнітного поля біля роз'єму лише в момент старту сеансу, але це було в безпечній зоні.

DC-заряджання (постійний струм): Швидке заряджання постійним струмом, попри свою значну потужність, створювало ще слабші поля, ніж стандартне AC-заряджання.

Раніше ми писали, що 2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.

139
