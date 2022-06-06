Ціна на бензин у Польщі сягнула рекордного максимуму

На автозаправних станціях у Польщі впродовж останнього тижня спостерігається стрімке зростання вартості пального.

Так, станом на 2 червня бензин марки А-98 перетнув показник у 8 злотих (55 грн) за літр. Така вартість пального цього типу зафіксована у Польщі вперше.

Про це повідомляє Ukraina.pl.

Зазначається, що до початку війни в Україні середні ціни палива на польських заправках становили 5,97 злотих (41 грн) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих за літр дизельного пального.

Станом на 2 червня ціна літра бензину А-95, в середньому, становить 7,55 злотих (52 грн), а дизельного пального – 7,13 злотих (50 грн) за літр. Тим часом, бензин найдорожчої марки, А-98 вперше в історії перетнув позначку у 8 злотих (55 грн) – його середня ціна на АЗС зараз 8,02 злотих за літр. За останній тиждень вартість 98-го бензину зросла на 16 грошів, а 95-го бензину -- на 22 гроші.

Аналітики зазначили, що найбільше за заправку бензином 95 зараз платять водії у Підкарпатському воєводстві – 7,62 злотих за літр. В Опольському воєводстві найвищі ціни на 98-ий бензин. В середньому його продають по 8,24 злотих за літр. Дизельне пальне з ціною 7,18 злотих за літр є найдорожчим у Нижній Сілезії, Малопольському та Західнопоморському воєводствах.

Упродовж 6-12 червня очікується здорожчання вартості різних видів палива у Польщі. Так, прогнозована середня ціна за літр бензину 98 – 8,25-8,57 злотих, за бензин марки 95 – 7,70-7,94 злотих, за дизель – 7,33-7,48 злотих, а за літр газу – 3,56-3,66 злотих.

Бензин у Польщі дорожчає найшвидше поміж усіх країн Євросоюзу. Причиною цьому є відмова від російської нафти, яка наразі через санкції значно дешевша за нафту марки Brent. Різниця у вартості бареля (так званий диференціал) нафти марки Brent i Ural (російська) становить 35 доларів.

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