Citroen випустить в одній з європейських країн ультрабюджетний електрокар

Він буде коштувати приблизно 6 тисяч фунтів стерлінгів.

У Великій Британії у 2022 році вийде електричний автомобіль Citroen Ami.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Модель не планували випускати на британському ринку, але на неї виявився величезний попит, тому компанія не змогла відмовитися від цього. В автомобілі вже зацікавлені 12 000 потенційних покупців.

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Ami буде продаватися тільки з лівим кермом, але деякі його деталі адаптують для продажу в країні. Він має 1390 мм у ширину та 2410 мм у довжину, що забезпечує у ньому чудову кругову видимість.

Ami орієнтований лише на міські та короткі поїздки. Він обмежений максимальною швидкістю 45 км/год і має запас ходу всього 69 кілометрів. У Британії для його керування треба мати посвідчення водія, але в деяких європейських країнах це дозволено робити 14-річним підліткам.

Ціни британської версії поки що не розкриваються, але потенційні покупці можуть сплатити депозит у розмірі 250 фунтів стерлінгів. Згідно з європейськими цінами, припускається, що електрокар буде продаватися приблизно за 6000 фунтів стерлінгів.

Також будуть запропоновані варіанти лізингу, депозиту, щомісячних платежів, або навіть короткострокової оренди. Крім того, Citroen готує пакет варіантів персоналізації для власників Ami.

Раніше повідомлялося, що General Motors презентувала ще одну версію електромобіля за 5 тисяч доларів.

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