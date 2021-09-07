Citroen випустив новий електричний фургон: коштує менше 30 тисяч євро

Покупці можуть обрати його з різною довжиною та з різними комплектаціями.

У Великій Британії вийшов новий повністю електричний фургон Citroen e-Berlingo, який коштує трохи менше 25 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно 29 тисячам євро.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Автомобіль буде доступний з двома довжинами на вибір та двома різними стилями кузова. Електрокар отримав електричний силовий агрегат, який встановлений у Vauxhall Corsa-e, Citroen e-C4 та Peugeot e-Partner. Це означає, що він має електродвигун потужністю 134 кінські сили та акумулятор на 50 кВт-год, який забезпечує 275 км запасу ходу.

Проте це буде залежати від обраного режиму руху: нормальний, еко та потужний. Останній розкриє весь потенціал електромобіля, другий – обмежить енергію для продовження роботи акумулятора, а звичайний режим пропонує компроміс між ними.

Незалежно від режиму буде доступна функція регенеративного гальмування, яка активується за допомогою кнопки "B" на центральній консолі та відновлює втрачену енергію при уповільненні, а потім подає її назад до акумулятора.

Усі ці функції входять у стандартну комплектацію, але клієнти можуть обирати між моделями із середньою довжиною в 4,4 метра або більшими версіями, які мають 4,75 метра. Усі варіанти мають висоту 1,9 метра, але другі мають більше простору для вантажу.

Комплектація Enterprise Pro, яка має середній розмір та коштує 24 910 фунтів стерлінгів, має 16-дюймові сталеві колеса, регульовані по висоті фари та електричні відкидні дзеркала. Також вона оснащена восьмидюймовою інформаційно-розважальною системою з сенсорним екраном, задніми давачами паркування, повнорозмірним запасним колесом та круїз-контролем.

Варіант Driver Pro має найвищий асортимент. Це також фургон середнього розміру, але він коштує від 26 525 фунтів стерлінгів. Ця версія має 16-дюймові легкосплавні диски та комплект зовнішнього вигляду Look Pack. Всередині є цифрова панель приладів, супутникова навігація та камера заднього виду, Також вона оснащена бічними та задніми камерами та передніми й задніми давачами паркування.

insideevs.com

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