Дарування авто: у яких випадках доведеться сплатити податок

Дарування автомобіля: як правильно оформити та скільки це коштує / © Pixabay

Реклама

Плануєте подарувати свій автомобіль? Це можна зробити безкоштовно, але важливо врахувати певні нюанси. Процедура та податки залежать від того, хто отримує подарунок — ваш родич чи стороння особа.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Особливості оподаткування

Згідно з Податковим кодексом України, подарунок не завжди є безкоштовним. Усе залежить від ступеня спорідненості:

Реклама

Члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення звільняються від сплати податку. До них належать:

Перший ступінь: батьки, чоловік/дружина, діти (включно з усиновленими).

Другий ступінь: рідні брати й сестри, бабусі й дідусі, онуки.

Інші особи: якщо обдаровуваний не є вашим родичем першого чи другого ступеня, він має сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору від вартості автомобіля.

Нерезиденти: для них ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, плюс 5% військового збору.

Важливо: квитанцію про сплату податків необхідно надати адміністратору сервісного центру МВС під час оформлення.

Реклама

Процедура перереєстрації в сервісному центрі МВС

Перереєстрація транспортного засобу відбувається в сервісному центрі МВС у день звернення. Для цього потрібно підготувати такі документи:

Паспорт громадянина України.

Копія ідентифікаційного коду.

Документ, що підтверджує ступінь споріднення (наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб).

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Сам договір дарування оформлюється в сервісному центрі безкоштовно. Якщо у вас вже є нотаріально посвідчений договір, його також потрібно надати разом з основним пакетом документів.

Вартість послуги

Орієнтовна вартість послуги з перереєстрації за договором дарування: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн. Сюди входить: адміністративна послуга — 350 грн, бланк свідоцтва — 606 грн, номерний знак — 350 грн.

Нагадаємо, у соцмережах дуже часто водії висловлюють припущення, що найбільше аварій відбувається на відстані 30-50 км від населеного пункту через втому.

Реклама

Також водії часто сподіваються, що жовта лампочка на панелі приладів автомобіля згасне сама. Але кожен символ має свою причину. Ігнорування попереджувальних сигналів може обернутися дорогим ремонтом або навіть зупинкою машини посеред дороги.

Якщо ви розглядаєте можливість придбання вживаного автомобіля за привабливою ціною, будьте обережні. Дуже часто низька вартість авто на вторинному ринку є прямим наслідком його схильності до частих і дорогих поломок. Ось перелік популярних моделей, від яких краще відмовитися, щоб уникнути значних витрат на ремонт.