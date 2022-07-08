Для ЗСУ придбали партію з понад пів сотні пікапів Toyota

Як відомо, українським військовим вкрай необхідна саме така автомобільна техніка, як пікапи.

За інформацією Auto-Consulting, партію цих машин вдалося закупити у Лівії і доправити до порту Антверпена.

Зазначається, що далі вони будуть доправлені до України і пройдуть підготовку до бойових дій і перетворяться на "бандеромобілі". Автомобілі підуть на службу у новостворений 47 окремий штурмовий полк ЗСУ. Він одразу буде укомплектований швидким транспортом.

Фото: Auto-consulting

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