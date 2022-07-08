Для ЗСУ придбали партію з понад пів сотні пікапів Toyota

Бійцям Збройних сил України закупили 55 пікапів Toyota Hilux 2017 року випуску.
Як відомо, українським військовим вкрай необхідна саме така автомобільна техніка, як пікапи.
За інформацією Auto-Consulting, партію цих машин вдалося закупити у Лівії і доправити до порту Антверпена.
Зазначається, що далі вони будуть доправлені до України і пройдуть підготовку до бойових дій і перетворяться на "бандеромобілі". Автомобілі підуть на службу у новостворений 47 окремий штурмовий полк ЗСУ. Він одразу буде укомплектований швидким транспортом.
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