До 276 тисяч гривень штрафу за проїзд через калюжу: де водіям не прощають окроплення пішоходів

Де водіям не прощають окроплення пішоходів

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Проїзд автомобіля по калюжі з наступним “душем” для пішохода — звична сцена на українських дорогах у дощову погоду. Часто це викликає хіба що гнів і нецензурну реакцію постраждалих, адже чинне законодавство не передбачає жодної відповідальності за подібні дії водія.

Про це пише SUV.News.

Утім, у деяких країнах водіям така необережність може дорого коштувати. Як повідомляє WhatCar, у Великій Британії з 1988 року діє закон, який карає тих, хто навмисно чи випадково обливає перехожих водою або брудом із калюж. Базовий штраф за таке порушення — 100 фунтів стерлінгів (приблизно 5500 гривень), але у разі розгляду справи в суді сума може зрости до 5000 фунтів, що еквівалентно 276 тисячам гривень.

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В Україні подібних норм наразі немає, але зростання уваги до культури водіння може зумовити появу відповідного регулювання. Наразі ж усе залежить від елементарної поваги та відповідальності водіїв. Необережне водіння поблизу тротуарів у негоду не лише створює дискомфорт, а й демонструє загальний рівень водійської культури.

Нагадаємо, у соцмережах та ЗМІ з’явилася інформація про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілі.