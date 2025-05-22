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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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До 276 тисяч гривень штрафу за проїзд через калюжу: де водіям не прощають окроплення пішоходів

У деяких країнах водії можуть отримати штраф до 276 000 грн за необережний проїзд через калюжу, якщо при цьому окропили пішохода.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Де водіям не прощають окроплення пішоходів

Де водіям не прощають окроплення пішоходів

Проїзд автомобіля по калюжі з наступним “душем” для пішохода — звична сцена на українських дорогах у дощову погоду. Часто це викликає хіба що гнів і нецензурну реакцію постраждалих, адже чинне законодавство не передбачає жодної відповідальності за подібні дії водія.

Про це пише SUV.News.

Утім, у деяких країнах водіям така необережність може дорого коштувати. Як повідомляє WhatCar, у Великій Британії з 1988 року діє закон, який карає тих, хто навмисно чи випадково обливає перехожих водою або брудом із калюж. Базовий штраф за таке порушення — 100 фунтів стерлінгів (приблизно 5500 гривень), але у разі розгляду справи в суді сума може зрости до 5000 фунтів, що еквівалентно 276 тисячам гривень.

В Україні подібних норм наразі немає, але зростання уваги до культури водіння може зумовити появу відповідного регулювання. Наразі ж усе залежить від елементарної поваги та відповідальності водіїв. Необережне водіння поблизу тротуарів у негоду не лише створює дискомфорт, а й демонструє загальний рівень водійської культури.

Нагадаємо, у соцмережах та ЗМІ з’явилася інформація про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілі.

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