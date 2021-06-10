До однієї з європейських країн привезли на продаж LADA Niva Travel: ціни здивували

Модель представлена в трьох різних кольорах кузова.

У Словаччині стартував продаж позашляховика LADA Niva Travel.

Оновлений позашляховик, який "АвтоВАЗ" почав продавати в Росії на початку нинішнього року, пропонується в автосалоні LADA Zilina в місті Жиліна. Там же реалізують і інші моделі цієї марки: Vesta SW, різноманітні Granta, а також класичну NIVA Legend як в три-, так і в п'ятидверному виконаннях.

Цікаво, що компанія "АвтоВАЗ" ще в 2019 році припинила офіційні поставки автомобілів в Європу. Таке рішення російські фахівці взяли в зв'язку з необхідністю установки двигунів, які відповідають екологічному стандарту "Євро-6".

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На рекламному ролику, опублікованому на YouTube, можна побачити три Niva Travel в різних кольорах кузова, які вишикувалися одна за одною. На сайті компанії зазначається, що за кожен з кольорів, крім білого, покупцеві доведеться викласти 490 євро.

Мінімальна вартість Niva Travel в Словаччині складає 16 590 євро або більше 548 тисяч грн за поточним курсом, а максимальна за топове виконання Luxe з пакетом Off-Road доходить до 18 990 євро (627 140 грн).

Раніше розповідалося про те, що продаж LADA Niva Travel стартував у Німеччині та Чехії.

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