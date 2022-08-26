Дорожче за бензинові: у США на понад 50% зросли ціни на вживані електромобілі

Зокрема, подібне пов'язано зі зростанням цін на пальне, а також із дефіцитом нових автмообілів.

Збої в ланцюзі поставок і дефіцит компонентів призвели до того, що автовиробники і досі мають проблеми з виробництвом нових автомобілів. Це призвело до дефіциту запасів і зростання цін. Натомість покупці звертають увагу на вживані авто, але й на цьому ринку ціни стабільно зростали протягом останніх місяців, передає Auto24 із посиланням на Autoblog.

Недавнє дослідження iSeeCars показало, що ціни на вживані автомобілі з бензиновим двигуном залишаються високими, але зростання дещо уповільнюється. Водночас ціни на вживані електромобілі різко зросли в липні, збільшившись на 54,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Електромобілі зазвичай швидко знецінюються через відсутність попиту, але не цього разу: зростання цін на пальне та інші фактори призвели до сплеску попиту.

2021 року ціна на Nissan Leaf зросла найбільше – на 45%, в результаті чого середня ціна цього вживаного автомобіля склала 28 787 доларів США. Наступним у черзі був Chevy Bolt, ціна якого зросла на 29,3%, а Tesla Model S – на 27,5%. Втім, не всі Tesla різко подорожчали: вартість Model Y, наприклад, виросла “лише” на 13,6%. Виникає закономірне запитання: чому середнє зростання цін на електромобілі становить 54%, хоча жодна окрема модель не стала настільки дорожчою? Виявляється, від липня 2021 року до липня 2022 року асортимент наявних на ринку моделей змінився, частково через масове відкликання акумуляторів Chevy Bolt.

“У липні 2022 року на ринку було відносно менше електромобілів Chevy Bolt і більше Tesla Model 3 і Model Y (разом з Model S, Porsche Taycan і Audi E-Tron), через що середня ціна в липні 2022 р. йшла вгору”, – говорить Кара Лотон з iSeeCars. “Chevy Bolt мав меншу ринкову частку, натомість дорожчих електромобілів було більше”.

Зростання цін на гібридні автомобілі сповільнився на початку цього року, але повернувся в липні. iSeeCars частково пояснює таке зниження відсутністю традиційних транспортних засобів у продажу та різким зростанням цін на електромобілі. Ціни на бензин і додаткова перевага двох двигунів також могли зіграти свою роль.

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