Дорожня розмітка помаранчевого кольору: кому дозволено паркуватися

Дорожня розмітка помаранчевого кольору

У польському Закопаному з’явилася помаранчева дорожня розмітка у формі конверта, призначена виключно для місцевих жителів. Нововведення біля державних установ і автобусних зупинок викликало дискусії серед водіїв, але має полегшити паркування для городян.

За даними Interia Motoryzacja, ця розмітка призначена для вирішення проблеми паркування, з якою стикаються місцеві жителі через наплив туристів.

Помаранчеві конверти — це паркувальні місця виключно для мешканців Закопаного, які мають картку місцевого мешканця. Максимальний час паркування становить 60 хвилин. Після цього водій мусить звільнити місце або сплатити за паркування через паркомат, вказавши реєстраційний номер автомобіля, пов’язаний із карткою.

Для туристів і жителів сусідніх громад ці місця недоступні. Порушників чекає штраф до 300 злотих. Мета нововведення — забезпечити ротаційні паркувальні місця для швидкого доступу місцевих до публічних послуг.

Міська влада Закопаного також розширила переваги картки мешканця. Її власники можуть один раз на день безкоштовно паркуватися в зоні платного паркування протягом 120 хвилин або двічі по 60 хвилин. Після вичерпання безкоштовного ліміту плата за додаткові години для місцевих нижча, ніж для туристів.

