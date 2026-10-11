Дорожній знак із двома стрілками донизу збиває водіїв з пантелику: що він насправді означає

Побачивши такий знак, необхідно заздалегідь знизити швидкість. Фото: accuform.com

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Жовтий ромбоподібний знак із двома стрілками, які розходяться вниз ліворуч і праворуч, може бути незрозумілим навіть досвідченим водіям. Насправді він попереджає про перешкоду або розділення дороги, яку дозволено об’їхати з будь-якого боку.

Про це пише видання «Експерт».

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Знак із двома стрілками ліворуч і праворуч зазвичай установлюють безпосередньо перед перешкодою на проїзній частині або на початку ділянки, де транспортний потік може пройти з одного з двох боків. Це може бути острівець безпеки, центральна конструкція, тимчасова огорожа, дорожні роботи, пошкоджене покриття, аварійний об’єкт чи інша перепона.

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Його основний зміст простий: водій має об’їхати перешкоду, обравши лівий або правий бік. Рух прямо через місце, де встановлено перешкоду, заборонений або фізично неможливий. Водночас сам знак не означає, що автомобіліст може довільно змінювати смугу, перетинати суцільну лінію чи виїжджати на зустрічну смугу без урахування дорожньої ситуації.

Нагадаємо, в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак «2+», незнання якого може призвести до значних фінансових втрат для водіїв і туристів. Цей знак позначає спеціальну смугу руху, якою дозволено їхати не всім автомобілям.

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