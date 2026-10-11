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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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605
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Дорожній знак із двома стрілками донизу збиває водіїв з пантелику: що він насправді означає

Цей знак повідомляє про можливість об’їхати перешкоду з будь-якого боку, але не скасовує інших правил дорожнього руху.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Побачивши такий знак, необхідно заздалегідь знизити швидкість. Фото: accuform.com

Побачивши такий знак, необхідно заздалегідь знизити швидкість. Фото: accuform.com

Жовтий ромбоподібний знак із двома стрілками, які розходяться вниз ліворуч і праворуч, може бути незрозумілим навіть досвідченим водіям. Насправді він попереджає про перешкоду або розділення дороги, яку дозволено об’їхати з будь-якого боку.

Про це пише видання «Експерт».

Знак із двома стрілками ліворуч і праворуч зазвичай установлюють безпосередньо перед перешкодою на проїзній частині або на початку ділянки, де транспортний потік може пройти з одного з двох боків. Це може бути острівець безпеки, центральна конструкція, тимчасова огорожа, дорожні роботи, пошкоджене покриття, аварійний об’єкт чи інша перепона.

Його основний зміст простий: водій має об’їхати перешкоду, обравши лівий або правий бік. Рух прямо через місце, де встановлено перешкоду, заборонений або фізично неможливий. Водночас сам знак не означає, що автомобіліст може довільно змінювати смугу, перетинати суцільну лінію чи виїжджати на зустрічну смугу без урахування дорожньої ситуації.

Нагадаємо, в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак «2+», незнання якого може призвести до значних фінансових втрат для водіїв і туристів. Цей знак позначає спеціальну смугу руху, якою дозволено їхати не всім автомобілям.

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