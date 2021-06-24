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Дослідники зробили гучний прогноз щодо електромобілів

Дослідники зробили гучний прогноз щодо електромобілів

Associated Press

Ринок "зелених" машин ставатие все популярніше.

Дослідники зробили гучний прогноз щодо електромобілів.

Про це повідомляє AutomotiveNewsEurope.

Так, консалтингова компанія Ernst & Young (EY), використовуючи засоби прогнозування на базі штучного інтелекту, передбачила, що через 12 років електромобілі обійдуть за продажем традиційні машини.

Зазначається, що наразі йдеться лише про ключові ринки - Європу, США та Китай.

Згідно з останніми дослідженнями, вже в 2028 році на ринку Європи будуть домінувати електромобілі. У Китаї досягнуть цього в 2033-м, а в США така тенденція очікується тільки до 2036 році. Більш того, повідомляється, що світовим лідером з продажу електротранспорту стане Європа, але триватиме це до 2031 року, після чого ініціативу підхопить Китай, який буде утримувати першість в цьому питанні до 2050-го.

Цікаво, що до 2045 року, за оцінками експертів, продаж "зеленого" транспорту в світі складе 99% від загального. Після цього стає дуже цікавим питання – які країни будуть входити в залишений один відсоток, і який транспорт буде входити в це число.

Зрозуміло, що ці показники недосяжні без грамотної державної підтримки, яка організована для виробників подібного роду транспорту якщо не повсюдно, то в більшості розвинених країн. Крім іншого ця підтримка повинна поширюватися не стільки на покупку електрокарів, скільки на формування необхідної інфраструктури. Крім того, в Європі, а якщо конкретніше, то у Франції, Німеччині, Іспанії, Італії та Австрії, підтримка під час купівлі електротранспорту є частиною програми боротьби з COVID-19.

Раніше дослідження показали, що електромобілі виявилися набагато екологічніше, ніж авто з ДВЗ.