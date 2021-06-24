Ринок "зелених" машин ставатие все популярніше.

Дослідники зробили гучний прогноз щодо електромобілів.

Про це повідомляє AutomotiveNewsEurope.

Так, консалтингова компанія Ernst & Young (EY), використовуючи засоби прогнозування на базі штучного інтелекту, передбачила, що через 12 років електромобілі обійдуть за продажем традиційні машини.

Зазначається, що наразі йдеться лише про ключові ринки - Європу, США та Китай.

Згідно з останніми дослідженнями, вже в 2028 році на ринку Європи будуть домінувати електромобілі. У Китаї досягнуть цього в 2033-м, а в США така тенденція очікується тільки до 2036 році. Більш того, повідомляється, що світовим лідером з продажу електротранспорту стане Європа, але триватиме це до 2031 року, після чого ініціативу підхопить Китай, який буде утримувати першість в цьому питанні до 2050-го.

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Цікаво, що до 2045 року, за оцінками експертів, продаж "зеленого" транспорту в світі складе 99% від загального. Після цього стає дуже цікавим питання – які країни будуть входити в залишений один відсоток, і який транспорт буде входити в це число.

Зрозуміло, що ці показники недосяжні без грамотної державної підтримки, яка організована для виробників подібного роду транспорту якщо не повсюдно, то в більшості розвинених країн. Крім іншого ця підтримка повинна поширюватися не стільки на покупку електрокарів, скільки на формування необхідної інфраструктури. Крім того, в Європі, а якщо конкретніше, то у Франції, Німеччині, Іспанії, Італії та Австрії, підтримка під час купівлі електротранспорту є частиною програми боротьби з COVID-19.

Раніше дослідження показали, що електромобілі виявилися набагато екологічніше, ніж авто з ДВЗ.

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