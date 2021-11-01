Доведеться чекати три роки: одна з моделей Chevrolet викликала шалений ажіотаж на ринку

На цей автомобіль приймається застава у розмірі тисячі євро.

Новий суперкар Chevrolet Corvette з індексом " Z06 " викликав неймовірний ажіотаж на ринку.

Так, учасники форуму MidEngineCorvetteForum зі слів співробітника одного з найбільших дилерських центрів Chevrolet у США з'ясували, що їхній відділ продажу вже приймає заставу у розмірі тисячі доларів за новий Z06 і за лічені дні їм вдалося зібрати 1 087 попередніх замовлень. З урахуванням квоти це означає, що час очікування нового Chevrolet Corvette вже перевищує три роки.

Дилер Ciocca Corvette у місті Атлантік-Сіті штату Нью-Джерсі взагалі попросив своїх клієнтів перестати дзвонити з приводу Z06, оскільки відділ продажу вже не справляється з обробкою заявок на попереднє замовлення "зарядженого" Corvette.

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Дилерський центр відкриє список бронювань на новий Chevrolet Corvette 2 листопада і обіцяє продати всі заброньовані Z06 за рекомендованою роздрібною ціною - General Motors поки її не оголосив. Якщо все піде за планом, виробництво Z06 має стартувати влітку 2022 року, проте непередбачувана ситуація з дефіцитом мікроелектроніки та обмеженнями у зв'язку з пандемією коронавірусу можуть легко внести корективи.

Середньомоторний суперкар восьмого покоління в модифікації Z06 отримав 5,5-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 670 кінських сил, запозиченим у гоночного Corvette C8.R. "Заряджена" версія розганяється до 60 миль (97 кілометрів) на годину за 2,6 секунди, що на 0,3 секунди швидше за звичайний Corvette Stingray.

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