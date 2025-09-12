Дрібниці, що нищать ваше авто: експерти назвали сім звичок водіїв, яких варто уникати

Водити авто / © Pixabay

Навіть найдорожчий автомобіль можна зіпсувати, і часто винні в цьому не погані дороги, а самі водії. Багато звичок власників авто можуть непомітно погіршувати ситуацію, зокрема впливаючи на зовнішній вигляд та технічний стан машини.

Експерти назвали сім поширених звичок автомобілістів, які можуть призвести до пошкодження транспортного засобу.

1. Використання автоматичних мийок

Автоматичні мийки, попри свою зручність, можуть залишати дрібні подряпини на кузові. Хоча машина має вигляд чистої, після таких мийок на поверхні фарби з’являється легка «павутинка» з дрібних пошкоджень.

2. Поганий догляд за авто взимку

Щоб уникнути корозії, взимку важливо регулярно змивати з автомобіля сіль, бруд та реагенти. Інакше ці хімічні речовини швидко пошкодять лакофарбове покриття вашого авто.

3. Протирання пилу сухою ганчіркою

Використання сухої ганчірки для протирання пилу може призвести до утворення мікроподряпин. Через застосування такого методу прибирання, фарба вашого авто може мати вигляд потертої.

4. Відмова від полірування та захисного покриття

Щоб кузов завжди мав вигляд як новий, важливо не забувати про полірування та захисні покриття. Їхня відсутність робить поверхню тьмяною і схильною до пошкоджень.

5. Паркування «впритул»

Паркуючись дуже близько до інших машин, водії часто ризикують зазнати дрібних пошкоджень — подряпин та сколів на дверях.

6. Паління та вживання їжі у салоні

Паління та їжа в салоні залишають після себе запахи і плями, які важко видалити. Тому водіям слід враховувати це тоді, коли заманеться викурити сигарету чи з’їсти улюблений смаколик.

7. Економія на щітках та рідині для миття скла

Нехтування якісними щітками склоочисника та економія на мийній рідині призводять до поганої видимості та брудних слідів на вітровому склі.

Всі ці звички, на перший погляд, є дріб’язковими, однак саме вони суттєво впливають на зовнішній вигляд транспортного засобу, знижуючи його візуальну привабливість та спричиняючи передчасне старіння кузова.

