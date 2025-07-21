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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
3 хв

ДТП на чужому авто: як захистити себе від неочікуваних наслідків

Потрапляння в ДТП на чужому автомобілі значно ускладнює ситуацію, порівняно з аварією на власному. Навіть якщо ви не винні, є ризик зіткнутися з відповідальністю та значними фінансовими вимогами.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ДТП

ДТП / © ГУ Національної поліції в Одеській області

Дорожньо-транспортна пригода на власному автомобілі зазвичай дає право на компенсацію від винуватця та страхових компаній. Але що робити, якщо аварія сталася, коли ви були за кермом чужого транспортного засобу — наприклад, орендованого чи службового?

Про це пише ТОнеТО.

У таких ситуаціях все значно ускладнюється, і навіть будучи постраждалою стороною, ви можете зіткнутися з відповідальністю та вимогами відновити авто за власний кошт.

Саме тому, перш ніж спілкуватися з правоохоронцями чи повідомляти про аварію власників авто або сервіс прокату, обов’язково зверніться до адвоката з ДТП. Досвідчений юрист допоможе досягти справедливого рішення, уникнути серйозних правових ризиків та значних фінансових втрат у разі пошкодження автомобіля, що вам не належить.

ДТП на службовому авто: ваші дії та роль адвоката

Якщо ви користуєтеся автомобілем компанії для роботи чи поїздок, і потрапили в ДТП, дуже важливо чітко зрозуміти, хто за що відповідає. Потрібно розібратися, де ваша відповідальність, де відповідальність вашого роботодавця, а де — інших учасників аварії.

Важливо: до розмови з кваліфікованим юристом не підписуйте жодних документів. Зафіксуйте якомога більше деталей події: зробіть фото та відеозаписи з місця ДТП, зафіксуйте пошкодження авто. Обов’язково повідомте керівництво про інцидент у письмовій формі, щоб мати докази на свою користь.

Адвокат з ДТП допоможе:

  • Оцінити обставини з юридичної точки зору.

  • Вивчити договір з компанією щодо використання службового авто.

  • Визначити тип страхування транспортного засобу.

  • Правильно оформити всі необхідні протоколи, акти та пояснення згідно з законом.

Аварія на орендованому авто: як діяти

Якщо ви орендуєте автомобіль у спеціалізованому сервісі, перед підписанням договору ретельно вивчіть усі документи. Особливу увагу приділіть страховим випадкам та порядку дій після ДТП. У договорі оренди зазвичай детально прописані всі штрафні санкції та ваші зобов’язання.

У разі аварії на орендованому авто:

  1. Викличте поліцію та зафіксуйте всі обставини події.

  2. Негайно зверніться до адвоката. Юрист:

    • ретельно перевірить усі умови договору оренди, щоб виявити потенційні ризики;

    • взаємодіятиме зі страховою компанією та прокатним сервісом, допомагаючи уникнути неправомірних штрафів та санкцій;

    • представлятиме та захищатиме ваші інтереси на кожному етапі процесу.

Чому адвокат потрібен, навіть якщо ви не винні?

Не думайте, що вам не потрібен адвокат, якщо ви не винні в ДТП. Коли аварія сталася з чужим автомобілем, проблеми та витрати можуть бути значно більшими. Наприклад, страхова компанія може відмовитися платити, поліція може зробити помилки в протоколі, або ж власник іншого авто може висунути вам претензії.

Чим швидше ви отримаєте кваліфіковану юридичну допомогу, тим краще ви будете захищені від неправомірних дій інших сторін і зможете розраховувати на справедливе вирішення ситуації.

Нагадаємо, в Івано-Франківську стався неймовірний інцидент, який потрапив на камери спостереження: охоплене вогнем BMW заїхало просто на територію станції техобслуговування.

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