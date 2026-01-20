Дизель чи електро: вчені остаточно відповіли, яке авто краще для зими

Авто / © Getty Images

Реклама

Навіть за арктичних температур експлуатація електрокарів виявляється дешевшою, ніж утримання дизельного транспорту. Поки власники дизельних машин стикаються із замерзанням пального та несправностями, електромобілі демонструють стабільну роботу та нижчу вартість обслуговування.

Про це пише Electrek.co.

В умовах критичних морозів на Алясці зафіксовано масові відмови традиційної техніки. Через загущення пального в системах зупиняються не лише легкові авто, а й важка техніка — трактори та снігоочисні машини. Натомість акумуляторний транспорт запускається миттєво («на раз»). Це забезпечуює вихід на маршрути навіть тоді, коли дизельні автобуси не заводяться взагалі.

Реклама

Хоча запас ходу електрокарів на морозі зменшується через обігрів салону, вони залишаються вигіднішими у 80% випадків.

При порівнянні враховувалися такі чинники:

Загальні витрати : паливо/енергія, витрати на холостий хід та підігрівачі двигуна.

Обслуговування : електромобілі потребують менше сервісних робіт та мають менший час простою.

Умови зберігання: при зберіганні в приміщенні ефективність електрокара значно вища, але навіть «вуличні» авто зберігають до 69% ефективності без ризику поломок.

Такі дані оприлюднили дослідники Університету Аляски. Аналітики детально вивчили роботу транспортних парків у найсуворіших умовах і підтвердили, що проблеми із заряджанням на морозі є значно менш критичними, ніж технічна вразливість дизельних двигунів до низьких температур.

За їхніми даними, лише у поодиноких випадках (громади з надвисокими тарифами на електрику та короткими пробігами) перехід на електротягу виявився дорожчим. В інших сценаріях електромобіль став «паливом» для економії бюджету навіть у полярних умовах.

Реклама

Нагадамо, питання «Як завести машину, якщо дизель замерз?» стає одним із найпопулярніших запитів серед водіїв із настанням холодів. Часто причиною проблеми стає неякісне пальне або різке зниження температури, до якого автовласник виявився не готовим.

Раныше ми писали, як швидко розморозити лобове скло без скребка. Простий і дешевий спосіб — за допомогою гарячого пакета для сендвічів. Користувачі TikTok поділилися результатами та обговорюють безпечність методу.