Екоактивісти скинули на автомобіль зіркового ведучого Кларксона тонни грибного компосту: як він на це відреагував

Екоактивісти скинули на автомобіль зіркового ведучого Кларксона тонни грибного компосту: як він на це відреагував

Протестувальники незадоволені планами телеведучого розширити свою ферму.

В англійському графстві Оксфордшир на Range Rover Джеремі Кларксона екоактивісти скинули три тонни грибного компосту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався біля фермерського магазину телеведучого "Diddly Squat". Протестувальники незадоволені його планами розширити свою ферму та через те, що там збільшився рух автомобілів та пошкоджується ґрунт.

Вони прийшли туди із наметами та плакатами з гаслами " У ґрунту є почуття, у Кларксона немає" та "Збережи нашу землю".

Джеремі приїхав до магазину, щоб поспілкуватися з протестувальниками, але це загострило ситуацію. На його автомобіль висипали грибний компост, а він стояв поруч і здивований дивився на це.

Також за цим спостерігали поліцейські, але вони нічого не зробили. Вони тільки спіймали оголеного активіста, який бігав та кричав там і намагався наблизитися до телеведучого.

Потім Кларксон підійшов до свого автомобіля та взяв шматок компосту, щоб оглянути його, та викинув назад у купу. Потім Джеремі та поліцейські поїхали звідти, а деякі люди почали прибирати машину.

Цю ферму телеведучий придбав у 2008 році. Минулого року він відкрив там магазин, щоб продавати товари та продукти харчування. Також там він знімає для Amazon програму "Ферма Кларксона".

Після отримання скарг від сусідів Джеремі заявив, що хоче побудувати там ще ресторан. Місцевих це ще більше розлютило.

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