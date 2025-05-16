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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
118
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Економія палива у заторах: що радять експерти

Експерти застерігають: під час заторів часті запуски двигуна вручну можуть зашкодити вашому авто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автомобільний затор

Автомобільний затор / © Getty Images

Сучасні авто часто мають систему Start-Stop, яка вимикає двигун на зупинках, зменшуючи витрату пального до 15%. Старіші моделі не мають цієї функції, проте водій може імітувати її роботу вручну.

Про це пише "Автопілот".

Коли ви опинилися в заторі й розумієте, що доведеться вимкнути двигун під час довгої зупинки, ви можете це зробити, аби не витрачати даремно пальне. Проте тут слід запам’ятати: вимкнення двигуна слід застосовувати тоді, коли пауза триває понад дві хвилини.

Часті запуски двигуна вручну можуть шкодити звичайним авто, оскільки вони не мають посиленого стартера та акумулятора, як у системі Start-Stop. Особливо це небезпечно для авто з пробігом: їхні двигуни часто потребують підгазовування, що збільшує витрату палива і зношення деталей.

Ще одна причина перевитрати палива — зайве натискання на газ під час запуску двигуна. Сучасні мотори не потребують цього, а такі дії лише збільшують витрати та зношення. Так само з різкими стартами в заторах — поспіх лише шкодить економії палива.

Раціональне водіння у місті не лише економить паливо, але й зменшує зношення стартера, акумулятора та двигуна.

Експерти радять не глушити мотор занадто часто, уникати різких стартів і підгазовувань, дозволяючи авто працювати в спокійному режимі. Таким чином можна досягти ефекту, подібного до системи Start-Stop, без ризику для техніки.

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