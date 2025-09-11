- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Експерт розвінчав популярний міф про заправлення автомобіля
Експерт заперечив користь для заощадження коштів від нічного заправлення, хоча зазначив, що час доби справді може мати значення.
Поширена думка про те, що вночі заправляти автомобіль вигідніше, оскільки тоді вища щільність пального через нижчу температуру повітря, насправді є міфом.
Про це повідомляє британське видання Express з посиланням на коментар фахівця.
За словами Гордона Волліса, спеціаліста компанії Interfuel з постачання та дистрибуції пального, великої економії досягнути не вдасться, якщо заправляти авто вночі, коли через прохолодніше повітря пальне щільніше.
«Температура спричиняє незначні зміни в об’ємі пального, ефект незначний — зазвичай лише кілька пені на бак. З часом уважні водії можуть помітити невелику різницю, але вона недостатньо суттєва, щоб мати реальний вплив», — сказав він.
Водночас експерт додав, що час доби справді може мати значення, проте лише в тому разі, якщо заправлятися пізно ввечері або рано вранці, коли ціни на АЗС бувають нижчими через низький попит.
«З іншого боку, ціни можуть бути вищими — а черги довшими — приблизно опівдні або після 17:00, коли більшість людей зупиняються, щоб заправитися після роботи», — підсумував Гордон Волліс.
Нагадаємо, раніше експерт дав поради, як уникнути аварій під час керування автомобілем у темний час доби.