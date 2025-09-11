Експерт розвінчав популярний міф про заправлення автомобіля

АЗС / © pixabay.com

Поширена думка про те, що вночі заправляти автомобіль вигідніше, оскільки тоді вища щільність пального через нижчу температуру повітря, насправді є міфом.

Про це повідомляє британське видання Express з посиланням на коментар фахівця.

За словами Гордона Волліса, спеціаліста компанії Interfuel з постачання та дистрибуції пального, великої економії досягнути не вдасться, якщо заправляти авто вночі, коли через прохолодніше повітря пальне щільніше.

«Температура спричиняє незначні зміни в об’ємі пального, ефект незначний — зазвичай лише кілька пені на бак. З часом уважні водії можуть помітити невелику різницю, але вона недостатньо суттєва, щоб мати реальний вплив», — сказав він.

Водночас експерт додав, що час доби справді може мати значення, проте лише в тому разі, якщо заправлятися пізно ввечері або рано вранці, коли ціни на АЗС бувають нижчими через низький попит.

«З іншого боку, ціни можуть бути вищими — а черги довшими — приблизно опівдні або після 17:00, коли більшість людей зупиняються, щоб заправитися після роботи», — підсумував Гордон Волліс.

