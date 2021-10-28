Експерти назвали автомобілі, які найменше втрачають у вартості на ринку США

Експерти назвали автомобілі, які найменше втрачають у вартості на ринку США

Йдеться про експлуатацію протягом п'яти років після покупки.

Фахівці склали рейтинг автомобілів, які найповільніше дешевшають у США.

Відповідне дослідження провели експерти ISeeCars.

Так, у цьому списку перебувають ті моделі, які найменше втрачають у ціні після п'яти років експлуатації від моменту купівлі.

Нове дослідження iSeeCars аналізує 8,2 мільйона автомобілів 2016 модельного року, щоб визначити, які моделі мають найменшу та найбільшу втрату вартості. Найцікавішим висновком дослідження є те, що середній 5-річний автомобіль знецінився на 40,1% у 2021 році порівняно з 49,1% у 2020 році.

Згідно з дослідженням, Jeep Wrangler втратив лише 9,2% своєї вартості після п'ятого року з моменту випуску, що складає близько 2796 доларів від вартості нової моделі. На другому місці знаходиться Wrangler Unlimited із втратою 10,5%, за ним ідуть Porsche 911 (12,8%), Toyota Tacoma (13,8%) та Toyota Tundra (19,5%).

Загалом до десятки лідерів увійшли п'ять спортивних моделей, з яких на шостому місці Ford Mustang (-21,0%) та на сьомому місці Chevrolet Corvette (-22,7). Восьме та дев'яте місця займають Chevrolet Camaro та Dodge Challenger із втратою 23,6% та 24,4% відповідно. На десятому місці йде Toyota 4Runner (-24,6%).

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Також зазначається, що у електромобіля Nissan Leaf найбільша втрата за 5 років. -65,1% від початкової ціни або в середньому 23666 доларів. BMW i3 знаходиться на другому місці - 63,1%, або 32 663 долари, і до п'ятірки лідерів також входять BMW 7-Series (-61,5%), Maserati Ghibli (-61,3%) та BMW X5 (-60,3%).

До останньої десятки також увійшли Jaguar XF (-59,5%), BMW 5-Series (-59,1%), Audi A6 (-58,2%), Lincoln Navigator L (-57,7%) та Volvo S60 (-57,3%).

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