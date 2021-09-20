Експерти назвали найякісніші автомобілі американського ринку

Загалом було визначено декілька переможців.

Фахівці опублікували рейтинг задоволеності клієнтів споживчими якостями автомобілів під назвою APEAL 2021 .

Відповідне дослідження провели експерти J.D.Power.

Так, вони опитали власників машин на предмет стану моделі і рівнем її надійності. Автовласникам пропонували 37 категорій, за якими вони повинні були виставити бали. Як наслідок, список марок для американського ринку очолили Porsche і Dodge з однаковим результатом по 882 бали.

Після Porsche і Dodge в рейтингу кращих автомобільних марок на думку американських покупців розташувалися Ram (881 бал), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876), BMW (874), Cadillac (871), Mercedes-Benz ( 867) і Nissan (866). Цікаво, що компанію Tesla не вносили в загальний список, а виділили в окрему категорію через те, що бренд забороняє опитувати своїх клієнтів. Але це не завадило їй набрати 893 очка і стати найпривабливішим брендом для автомобілістів.

Також читайте Американські фахівці назвали найбільш надійні нові автомобілі 2021-го модельного року

Рейтинг кращих моделей агентство розділило на класи. Місце лідера серед легкових автомобілів дісталося Nissan Maxima. У субкомпактному сегменті переміг Nissan Versa, преміальному субкомпактні - Mercedes-Benz CLA, в компактному - Nissan Sentra, преміальному компактному - BMW 4-Series. Кращим середньорозмірним автомобілем стала KIA K5, преміальним середньорозмірним - Cadillac CT5, повнорозмірним - Genesis G80. У сегменті спортивних автомобілів переміг Chevrolet Corvette, субкомпактних кросоверів - Ford Bronco Sport, субкомпактних кросоверів преміум-класу - Volvo XC40.

Кращим компактним кросовером назвали Ford Mustang Mach-E, компактним преміальним кросовером - BMW X4. У сегменті середньорозмірних кросоверів переміг Chevrolet Blazer, преміальних середньорозмірних кросоверів - Land Rover Defender, кращим повнорозмірним кросовером назвали Kia Telluride, преміальним повнорозмірним кросовером - BMW X6, повнорозмірним позашляховиком - Chevrolet Tahoe, преміальним повнорозмірним позашляховиком - BMW X7, кращим мінівеном - Toyota Sienna, середньорозмірним пікапом - Honda Ridgeline, повнорозмірним легким пікапом - Ram 1500, повнорозмірним важким пікапом - GMC Sierra HD.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання