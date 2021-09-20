Експерти назвали найякісніші автомобілі американського ринку

Загалом було визначено декілька переможців.
Фахівці опублікували рейтинг задоволеності клієнтів споживчими якостями автомобілів під назвою APEAL 2021.
Відповідне дослідження провели експерти J.D.Power.
Так, вони опитали власників машин на предмет стану моделі і рівнем її надійності. Автовласникам пропонували 37 категорій, за якими вони повинні були виставити бали. Як наслідок, список марок для американського ринку очолили Porsche і Dodge з однаковим результатом по 882 бали.
Після Porsche і Dodge в рейтингу кращих автомобільних марок на думку американських покупців розташувалися Ram (881 бал), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876), BMW (874), Cadillac (871), Mercedes-Benz ( 867) і Nissan (866). Цікаво, що компанію Tesla не вносили в загальний список, а виділили в окрему категорію через те, що бренд забороняє опитувати своїх клієнтів. Але це не завадило їй набрати 893 очка і стати найпривабливішим брендом для автомобілістів.
Рейтинг кращих моделей агентство розділило на класи. Місце лідера серед легкових автомобілів дісталося Nissan Maxima. У субкомпактному сегменті переміг Nissan Versa, преміальному субкомпактні - Mercedes-Benz CLA, в компактному - Nissan Sentra, преміальному компактному - BMW 4-Series. Кращим середньорозмірним автомобілем стала KIA K5, преміальним середньорозмірним - Cadillac CT5, повнорозмірним - Genesis G80. У сегменті спортивних автомобілів переміг Chevrolet Corvette, субкомпактних кросоверів - Ford Bronco Sport, субкомпактних кросоверів преміум-класу - Volvo XC40.
Кращим компактним кросовером назвали Ford Mustang Mach-E, компактним преміальним кросовером - BMW X4. У сегменті середньорозмірних кросоверів переміг Chevrolet Blazer, преміальних середньорозмірних кросоверів - Land Rover Defender, кращим повнорозмірним кросовером назвали Kia Telluride, преміальним повнорозмірним кросовером - BMW X6, повнорозмірним позашляховиком - Chevrolet Tahoe, преміальним повнорозмірним позашляховиком - BMW X7, кращим мінівеном - Toyota Sienna, середньорозмірним пікапом - Honda Ridgeline, повнорозмірним легким пікапом - Ram 1500, повнорозмірним важким пікапом - GMC Sierra HD.