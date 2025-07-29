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- Авто Світ
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Експерти назвали найкращі моделі вживаних авто, які довго прослужать
Ці авто проїдуть понад 320 000 км: Експерти назвали «незнищенні» моделі.
В умовах мінливої економіки, коли фінансове планування стає пріоритетом, вибір довговічного автомобіля є не просто бажанням, а необхідністю. На щастя, сучасні автомобілі служать значно довше, ніж раніше. Експерти визначили моделі, які здатні подолати понад 320 000 кілометрів (200 000 миль) пробігу.
Про це пише Go BankingRates.
У 1970-х роках автомобілі в середньому «жили» близько 5,7 років, долаючи приблизно 160 000 кілометрів. Сьогодні ж середній вік легкових авто у США становить близько 12,5 років. Багато моделей можуть проїхати від 320 000 до 480 000 кілометрів за умови регулярного обслуговування.
Проте, краща стратегія — одразу обирати модель, яка вже довела свою безпечність, надійність та має високі показники в дорожніх випробуваннях. Однак деякі моделі вживаних авто дійсно створені для тривалого терміну служби.
Топ-10 вживаних авто-довгожителів за версією iSeeCars
Toyota Sequoia
Потенційний термін служби: до 477 289 км (296 509 миль)
Toyota домінує в рейтингах надійності. Sequoia займає перше місце в рейтингу iSeeCars, маючи всі шанси перевищити 480 000 км.
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Toyota Land Cruiser
Потенційний термін служби: до 450 900 км (280 236 миль)
Land Cruiser відомий своєю довговічністю. Придбання вживаної моделі з пробігом 160 000–320 000 км не повинно лякати покупців.
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Chevrolet Suburban
Потенційний термін служби: понад 426 500 км (265 000 миль)
Suburban є одним з найдовговічніших позашляховиків, надійнішим за своїх конкурентів.
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Toyota Tundra
Потенційний термін служби: до 412 000 км (256 022 милі)
Цей пікап Toyota має заслужену репутацію надійного та довговічного автомобіля і легко може проїхати понад 400 000 км.
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GMC Yukon XL
Потенційний термін служби: до 406 130 км (252 360 миль)
Займаючи п’яте місце в загальному рейтингу iSeeCars, Yukon XL може легко прослужити два десятиліття. Власники відзначають рідкісні проблеми з двигуном і трансмісією, хоча були скарги на електроніку.
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Toyota Prius
Потенційний термін служби: до 403 300 км (250 601 миля)
Економічний та надійний, Prius вважається одним з найкращих компактних автомобілів. За даними MotorBiscuit, його акумулятори «майже непереможні».
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Chevrolet Tahoe
Потенційний термін служби: до 402 850 км (250 338 миль)
Хоча RepairPal не оцінює Tahoe надто високо за надійністю, цей автомобіль відомий тим, що може подолати великі пробіги та прослужити довше за багатьох конкурентів.
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Honda Ridgeline
Потенційний термін служби: до 400 180 км (248 669 миль)
«Для тих, хто хоче практичності вантажівки та продуктивності автомобіля», Ridgeline може прослужити до 480 000 км за умови обережного водіння та регулярного обслуговування.
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Toyota Avalon
Потенційний термін служби: до 395 400 км (245 710 миль)
За даними MotorBiscuit, власник вживаного Avalon може бути впевнений, що володітиме ним щонайменше десять років або більше. Ця модель, знята з виробництва у 2022 році, постійно входить до списку авто з найбільшим пробігом на ринку вживаних автомобілів.
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Toyota Highlander Hybrid
Потенційний термін служби: до 394 280 км (244 994 милі)
Цей середньорозмірний кросовер-позашляховик відомий своєю надійністю. За даними RepairPal, Highlander Hybrid може прослужити щонайменше 480 000 км, а річні витрати на ремонт складають близько 489 доларів.
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Нагадаємо, фахівці попереджають про те, що вживані автомобілі з малим пробігом можуть приховувати серйозні технічні проблеми.