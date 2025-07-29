Експерти назвали найкращі моделі вживаних авто, які довго прослужать / © pixabay.com

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В умовах мінливої економіки, коли фінансове планування стає пріоритетом, вибір довговічного автомобіля є не просто бажанням, а необхідністю. На щастя, сучасні автомобілі служать значно довше, ніж раніше. Експерти визначили моделі, які здатні подолати понад 320 000 кілометрів (200 000 миль) пробігу.

Про це пише Go BankingRates.

У 1970-х роках автомобілі в середньому «жили» близько 5,7 років, долаючи приблизно 160 000 кілометрів. Сьогодні ж середній вік легкових авто у США становить близько 12,5 років. Багато моделей можуть проїхати від 320 000 до 480 000 кілометрів за умови регулярного обслуговування.

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Проте, краща стратегія — одразу обирати модель, яка вже довела свою безпечність, надійність та має високі показники в дорожніх випробуваннях. Однак деякі моделі вживаних авто дійсно створені для тривалого терміну служби.

Топ-10 вживаних авто-довгожителів за версією iSeeCars

Toyota Sequoia Потенційний термін служби: до 477 289 км (296 509 миль)

Toyota домінує в рейтингах надійності. Sequoia займає перше місце в рейтингу iSeeCars, маючи всі шанси перевищити 480 000 км. Toyota Land Cruiser Потенційний термін служби: до 450 900 км (280 236 миль)

Land Cruiser відомий своєю довговічністю. Придбання вживаної моделі з пробігом 160 000–320 000 км не повинно лякати покупців. Chevrolet Suburban Потенційний термін служби: понад 426 500 км (265 000 миль)

Suburban є одним з найдовговічніших позашляховиків, надійнішим за своїх конкурентів. Toyota Tundra Потенційний термін служби: до 412 000 км (256 022 милі)

Цей пікап Toyota має заслужену репутацію надійного та довговічного автомобіля і легко може проїхати понад 400 000 км. GMC Yukon XL Потенційний термін служби: до 406 130 км (252 360 миль)

Займаючи п’яте місце в загальному рейтингу iSeeCars, Yukon XL може легко прослужити два десятиліття. Власники відзначають рідкісні проблеми з двигуном і трансмісією, хоча були скарги на електроніку. Toyota Prius Потенційний термін служби: до 403 300 км (250 601 миля)

Економічний та надійний, Prius вважається одним з найкращих компактних автомобілів. За даними MotorBiscuit, його акумулятори «майже непереможні». Chevrolet Tahoe Потенційний термін служби: до 402 850 км (250 338 миль)

Хоча RepairPal не оцінює Tahoe надто високо за надійністю, цей автомобіль відомий тим, що може подолати великі пробіги та прослужити довше за багатьох конкурентів. Honda Ridgeline Потенційний термін служби: до 400 180 км (248 669 миль)

«Для тих, хто хоче практичності вантажівки та продуктивності автомобіля», Ridgeline може прослужити до 480 000 км за умови обережного водіння та регулярного обслуговування. Toyota Avalon Потенційний термін служби: до 395 400 км (245 710 миль)

За даними MotorBiscuit, власник вживаного Avalon може бути впевнений, що володітиме ним щонайменше десять років або більше. Ця модель, знята з виробництва у 2022 році, постійно входить до списку авто з найбільшим пробігом на ринку вживаних автомобілів. Toyota Highlander Hybrid Потенційний термін служби: до 394 280 км (244 994 милі)

Цей середньорозмірний кросовер-позашляховик відомий своєю надійністю. За даними RepairPal, Highlander Hybrid може прослужити щонайменше 480 000 км, а річні витрати на ремонт складають близько 489 доларів.

Нагадаємо, фахівці попереджають про те, що вживані автомобілі з малим пробігом можуть приховувати серйозні технічні проблеми.