Найпопулярніші моделі гібридних авто: експерти назвали топ в Україні

Гібридні авто / © Pixabay

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У травні український автопарк поповнився понад 3 тисячами гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Цікаво, що 60% від цього числа склали нові автомобілі (у порівнянні з 55% торік), що свідчить про зростаючу довіру до гібридних технологій серед покупців нових авто.

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Найпопулярніші нові гібриди травня

TOYOTA RAV-4 залишається беззаперечним лідером ринку з 439 проданими одиницями. На другому місці розташувався NISSAN Qashqai (91 одиниця). Третє місце посідає AUDI Q8 з результатом у 79 проданих авто.

Серед вживаних гібридів, імпортованих в Україну, першість утримує TOYOTA Prius зі 101 автомобілем. За нею слідують KIA Niro (65 одиниць). Замикає трійку лідерів FORD Fusion US (59 автомобілів).

Нагадаємо, експерт з автомобільної безпеки розкрив п’ять таких функцій, які повинен знати кожен водій.

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