Перевершив Tesla: електромобіль KIA встановив новий світовий рекорд

Йому знадобилося найменше часу, для того, щоб дістатись до Лос-Анджелесу з Нью-Йорку.

Електрчний KIA EV6 потрапив до Книги рекордів Гіннеса .

Про це повідомило агентство Mashable.

Так, цьому електрокару знадобилося найменше часу, для того, щоб дістатись до Лос-Анджелесу з Нью-Йорку. Аби проїхати цілу країну, а це - 4 635,72 кілометри, йому знадобилося 7 днів, з яких 7 годин 10 хвилин та 1 секунду, машина знаходилась на зарядці. Саме ці показники, привели команду до рекорду.

Попередній рекорд належав Tesla Model S P85D, його встановили у 2015 році. Виїхавши з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, вони витратили 12 годин 48 хвилин і 19 секунд на підживлення батареї. Як ми бачимо, KIA EV6 значно покращила результат попередника.

Яка саме версія КIA брала участь у заїзді – не відомо. Але за її результатом можна припустити, що команда обрала EV6 з заднім приводом, який має потужність 229 кінських сил та батарею 77,4 кіловат-годин. Запас ходу в такій конфігурації – 480 кілометрів на одному заряді.

Щоб перемогти у цьому заїзді, водію довелося користуватися потужними зарядними терміналами з номінальною напругою 400 та 800 вольт. Саме вони і допомогли KIA EV6 вийти у лідери. Така зарядка може за 5 хвилин "запхати" енергії на 100 кілометрів. Тож усього за 18 хвилин машина зарядиться на цілих 80%. З такими технологіями можна вирушати хоч на край світу.

Також в такій подорожі водій та пасажири відчували себе досить комфортно. Адже крім затишного салону КIA приберігала ще одну функцію. Вона вміє не тільки забирати електроенергію, а ще й віддавати. Від електрокара можна живити ноутбук, побутову техніку та навіть ігрову консоль, майже як вдома.

Нагадаємо, що нещодавно КIA презентували старшого брата EV6 - Concept EV9.