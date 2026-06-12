Електромобілі можуть загорітися вдруге після пожежі: експерти пояснили чому

Електроавто / © Unsplash

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Гасити електромобілі треба інакше, ніж звичайні авто. Через особливості батареї електрокар може легко спалахнути знову, навіть якщо ви вже повністю збили полум’я.

Про це повідомляє UaMotors.

Головна проблема — це так званий «тепловий розгін». Батарея електрокара складається з багатьох окремих комірок. Якщо під час удару пошкоджується і перегрівається хоча б одна з них, вона починає виділяти сильний жар та газ. Це запускає ланцюгову реакцію: сусідні комірки теж швидко перегріваються і спалахують одна за одною.

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«Звичайний підхід до гасіння пожежі не завжди ефективний. Полум’я можна збити зовні, але реакція всередині батареї продовжується. Для повного контролю ситуації необхідно охолоджувати саме батарейний блок, а не лише кузов автомобіля», — пояснюють рятувальники.

За словами фахівців, стандартні піна та порошкові вогнегасники у таких ситуаціях безсилі. Оскільки вони не здатні зупинити тепловий розгін всередині батареї. Головним засобом ліквідації залишається вода, яку необхідно спрямовувати максимально близько до джерела нагрівання.

Окрім цього, для ефективного гасіння застосовують специфічні методи: тривале охолодження водою, моніторинг температури за допомогою тепловізорів та постійний контроль за автомобілем після ліквідації полум’я.

Експерти також попереджають власників електромобілів: транспортний засіб не можна вважати безпечним після серйозної аварії чи механічного пошкодження батареї, навіть якщо візуально вогню немає. Такий автомобіль може становити приховану загрозу ще тривалий час і потребує обов’язкового огляду фахівцями.

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