Електричний гіперкар BYD встановив новий рекорд швидкості, перевершивши Bugatti

Yangwang U9 Xtreme / © скриншот з відео CarNewsChina

Китайський автогігант BYD офіційно представив трекову версію свого електричного гіперкара Yangwang U9 Xtreme (раніше відомого як U9 Track Edition). І одразу ж модель увійшла в історію: авто змогло розігнатися до 496,22 км/год., побивши світовий рекорд максимальної швидкості серед серійних машин, який довгий час утримував Bugatti.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Як встановлювали рекорд Yangwang U9 Xtreme?

Дебют моделі відбувся під час прямої онлайн-трансляції, а згодом досягнення підтвердили результати офіційних випробувань. У вересні 2025 року на німецькому полігоні Automotive Testing Papenburg було зафіксовано новий рекорд швидкості — 496,22 км/год.

Потужність і технології Yangwang U9 Xtreme

Yangwang U9 Xtreme отримав чотири електромотори BYD Yi Sifang, кожен із яких видає по 555 кВт. У сумі це становить 2 220 кВт або близько 3 000 к.с. Платформа працює на напрузі 1 200 В, а система керування крутним моментом здійснює понад 100 коригувань щосекунди, забезпечуючи ідеальний розподіл потужності між колесами.

Підвіска DiSus-X з активним керуванням у реальному часі знижує вертикальні коливання, роблячи рух стабільним навіть на граничних швидкостях. Живлення надходить від фірмового акумулятора Blade Battery з двошаровим охолодженням, який дозволяє працювати навіть за сильних навантажень та температури до +30 градусів під час тривалих заїздів.

Аеродинаміка і контроль

Модель отримала цілий набір аеродинамічних вдосконалень:

розширений передній спліттер із карбону,

капот із двоканальним повітропроводом,

велике заднє антикрило типу «лебедина шия»,

двошаровий дифузор.

Авто комплектується 20-дюймовими дисками з напівсліковими шинами GitiSport e·Gtr2 Pro, розрахованими на швидкість до 500 км/год. Гальмівна система включає титанові супорти та вдосконалені карбон-керамічні диски.

Лімітований випуск і відгуки

Світовий тираж Yangwang U9 Xtreme обмежений лише 30 екземплярами. За кермом під час рекордного заїзду був професійний пілот Марк Бассенг, який відзначив, що автомобіль вражає не лише швидкістю, а й стабільністю, контрольованістю та рівномірною подачею потужності. Це, за його словами, дозволяє водієві повністю зосередитися на трасі навіть на шалених швидкостях.

Нагадаємо, 2021 року німецький мільйонер Радім Пассер встановив новий рекорд швидкості на автобані: за кермом гіперкара Bugatti Chiron він розігнався до 414 км/год. Рекордний заїзд відбувся на ділянці дороги без обмежень швидкості. Це не перше досягнення Пассера: 2015 року він уже розвинув 402,5 км/год. на іншому Bugatti.