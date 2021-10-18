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Естонці розробили акумулятор для електромобілів, який заряджається за 15 секунд

Естонці розробили акумулятор для електромобілів, який заряджається за 15 секунд

Associated Press

Поповнити запас "зеленого" авто можна буде на 100%.

Естонський стартап Skeleton Technologies розробив надшвидкий акумулятор для електромобілів, який здатен заряджатися за 15 секунд.

Про це повідомляє Delfi із посиланням на Telegram-канал Just Tallinn.

Так, автор Алеся Даршт розповідає про ці винайдені в Естонії батарейки, які потенційно можуть допомогти в переході з викопного пального на електромобілі.

Наприклад, зараз в електромобілях у якості батарейок додатково використовують літієві акумулятори, які з часом руйнуються. Термін їхньої служби невеликий. Так Nissan покриває гарантію авто Leaf на п'ятьроків, Renault пропонує вісім років на ZOE, як і Tesla на Model S.

Окрім того очікування перезарядки авто навіть на надшвидких станціях Tesla - мінімум 30 хвилин! Це не дозволяє електромобілю конкурувати зі традиційними авто. Однак нові батарейки, можливо, зможуть змінити ситуацію.

Поки стартап планує запустити свій продукт в 2023 році і вже підписав контракт на 1 млрд євро з провідним автовиробником. Чи збільшиться популярність електромобілів завдяки цьому – питання відкрите.

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