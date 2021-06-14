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Фахівці перевірили, чи відповідає дійсності заявлений запас ходу електромобілів

Фахівці перевірили, чи відповідає дійсності заявлений запас ходу електромобілів

Associated Press

Усього було протестовано 21 "зелену" машину.

Експерти вирішили перевірити, чи відповідає дійсності заявлений запас ходу електромобілів.

Відповідний експеримент влаштувала Норвезька автомобільна федерація (Norwegian Automobile Federation; NAF). Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Зазначається, що в тестах перевірили 21 електрокар. Йдеться про моделі, які продаються на європейському ринку. Тест проводився в сонячну погоду за температури повітря 20-25 градусів. Маршрут включав заміські траси, міські вулиці і гірські перевали. Щоб протестувати всі автомобілі однаково, вони заряджалися до 100% вночі в гаражі, тест-драйв проводився без попереднього підігріву салону і акумулятора.

Отже, до списку "зелених" машин, які вирішили перевірити на запас ходу, ввійшли:

  • Tesla Model 3 (дві версії);
  • Ford Mustang Mach-E (дві версії);
  • Volkswagen ID.3 (дві версії);
  • Volkswagen  ID.4;
  • Skoda Enyaq;
  • Polestar 2;
  • Audi e‑tron GT;
  • Ioniq 5;
  • Xpeng G3;
  • BMW iX3;
  • Mercedes-Benz EQA;
  • Volvo XC40 Recharge;
  • Citroen e-C4;
  • Opel Mokka-E;
  • Fiat 500;
  • Honda e;
  • Hyundai Kona;
  • Mazda MX-30.

Машини рухалися до повної зупинки зі швидкістю від 60 до 110 км/год. Пілоти застосовували один і той самий стиль водіння. Відмінно проявили себе кілька електромобілів. Tesla Model 3 показала реальний запас ходу 654,6 км за паспортного показника 614 км. Добре впорався і Mustang Mach-E - 617,9 км (заявлений показник дорівнює 610 км). Кросовер BMW iX3 проїхав 556,2 км - на 106 км більше затвердженого запасу ходу. Тобто приріст склав близько 20%.

Три моделі показали результат трохи гірший заявленого. Це Polestar 2, Citroen e-C4 і Xpeng G3. Але вони проїхали всього на 3, 5 і 12 км менше, ніж зазначено в специфікаціях.

В результаті майже всі машини перевищили заявлений в рамках циклу WLTP запас ходу. Правда, в середньому лише на 6%.