Фахівці прогнозують обвал цін на вживані автомобілі

Подібні машини можуть подешевшати на 20-30%.

Ринок цін на вживані автомобілі у 2022 році може серйозно знизитися.

Такого висновку дійшли аналітики міжнародної компанії KPMG із Нідерландів.

Як відомо, одним із найпомітніших наслідків пандемії стало зростання цін на вживані автомобілі. У 2021 році деякі вживані автомобілі продавалися за значно завищеною ціною.

Фахівці KPMG International, однієї з найбільших аудиторських компаній, зазначають у своєму звіті, що хоча коливання цін на вживані автомобілі є звичайним явищем, "дані за десятиліття не показують нічого схожого на 2021 рік". У звіті стверджується, що у листопаді поточного року ціни на вказані автомобілі зросли на 44% порівняно з листопадом 2020 року.

На думку аналітиків, у міру стабілізації ситуації з постачанням електронних компонентів та задоволенню відкладеного через пандемію попиту, галузь вийде на показники доковідного періоду, що призведе також до змін на ринку уживаних авто. В результаті очікує різке падіння цін на такі автомобілі на 20-30%.

"Питання полягає не тільки в тому, коли буде достатньо пропозиції для задоволення нормального попиту, але й у тому, коли пропозиція наздоганятиме кумулятивний дефіцит, який продовжує накопичуватися. І тоді постає питання про попит: скільки клієнтів, які не здійснили купівлю просто через дефіцит, все ще будуть на ринку?", - йдеться в дослідженні.

Інші змінні також відіграватимуть роль, наприклад, чи економіка як і раніше швидко зростатиме, коли автовиробники відновлять виробництво. Якщо їм пощастить повернутися до випуску на повну потужність тільки для того, щоб виявити, що попит знизився, це може призвести до надлишку автомобілів.

Справді, ситуація складна і всім зацікавленим сторонам доведеться готуватися до невизначеного майбутнього. Дилерам, які отримали високий прибуток, все одно доведеться з нетерпінням чекати на появу електромобілів у майбутньому, прямих покупок і зниження маржі.

У KPMG бачить кілька можливих сценаріїв, у яких інфляція, відсоткові ставки та економіка загалом відіграватимуть велику роль у тому, як усе розвиватиметься. Одне можна сказати майже напевно: щойно автовиробники зможуть відновити виробництво, ціни на вживані автомобілі знизяться. Питання лише у тому, як швидко.

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