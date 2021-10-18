Ford Mustang GT визнали найбільш "американським" автомобілем

У нього найбільша кількість деталей, виготовлених у США.

У США визначили автомобілі, які містять у собі найбільше компонентів та деталей, виготовлених у країні. Рейтинг Kogod Made in America Auto очолив Ford Mustang GT.

Про це повідомляє сайт Detroit News.

Відповідний список створив доцент і експерт з глобальних ланцюжків поставок у Школі бізнесу Американського університету Френк Дюбуа. Він має допомогти споживачам дізнатися більше про вміст американських частин у їхніх авто та вплив їхніх покупок на економіку.

Рейтинг містить 98 автомобілів 2021 модельного року. 21 машина увійшла у топ-10 через те, що деякі моделі мають кілька версій. Перше місце вже другий рік поспіль завоювало авто Ford.

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Mustang GT, оснащений механічною коробкою передач і 5,0-літровим двигуном, містить 88,5% американських компонентів. Він замінив Ford Ranger, який був першим 2020 році, але цього року опустився на 16 позицію.

На другому місці – Chevrolet Corvette Stingray компанії General Motors, що має 86% деталей із США. Tesla Model 3 займає 3 місце у списку з 82,5% вітчизняного вмісту.

Новий позашляховик Ford Bronco посів четверте місце з 80,6%, а на п'ятому місце з 80% розмістилися Ford Expedition, Chevrolet Colorado з ДВЗ, GMC Canyon з ДВЗ, а також Tesla S та Y.

За даними дослідження Tesla має в середньому близько 81% американських деталей, а GM і Ford – близько 70%. FCA, Honda, Hyundai, Kia та Toyota в середньому містять від 65% до 70%. У нижній частині рейтингу опинилися BMW та Volvo, в яких 35% та 30% відповідно.

Раніше повідомлялося, що британці назвали найпопулярніші автомобілі в світі.

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