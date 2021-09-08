Які фургони найбільше купують у Європі: топ-10 моделей

Продаж авто цього сегменту зріс на 7%.

В Європі у перші половині 2021 року продали 173 800 фургонів, що на 7% більше, ніж на початку минулого року. Серед авто цього сегменту 50,7% угод припали на малі пасажирські моделі.

Частка машин середнього розміру виросла на 21% завдяки Opel Vivaro, Citroen Spacetourer та Volkswagen Transporter/Multivan, продаж яких виріс на 125, 96 та 36 відсотків відповідно. На сайті auto.ria назвали топ-10 популярних фургонів у Європі за 1 півріччя цього року.

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Volkswagen Transporter/Multivan: 27 511 продаж (+37% порівняно з аналогічним періодом 2020-го);

Ford Tourneo Custom: 12 431 (+16%);

Mercedes-Benz V-Class: 11 197 (+3%);

Mercedes-Benz Vito Tourer: 9 643 (+24%);

Opel Zafira Life: 5 570 (+34%);

Toyota Proace Verso: 4 791 (+25%);

Citroen Spacetourer: 4 414 (+96%);

Peugeot Traveller: 4 266 (+29%);

Renault Trafic: 3 948 (-30%);

Opel Vivaro: 1 101 (+125%).

Серед співплатформенних фургонів, які виробляються Stellantis-Toyota, найбільш популярним став наймолодший – Opel Zafira Life, якого продавали більше, ніж Toyota Proace Verso, Peugeot Traveler/Expert і Citroen Spacetourer/Jumpy.

Водночас Renault Traffic, який перестав розділяти платформу з Opel, помітно зменшив оберти та втратив майже третину європейських продажів.

За межами списку опинився Fiat Talento, якого продали всього 389 одиниць (-51%). Проте більше втратив тільки Hyundai H1 (24 угоди, -93%).

Раніше було названо вживані авто, які найчастіше купували українці у серпні.

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