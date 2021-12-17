Гібридний кросовер Mitsubishi Outlander викликав шалений ажіотаж на ринку

Попит перевищує місячний план у сім разів.

Нещодавно компанія Mitsubishi оголосила про старт "живих" продажу гібридного Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління в Японії.

Як повідомляє пресслужба виробника, ажіотаж до цього кросовера виявився просто божевільним.

Модель із силовою установкою, що підзаряджається, безальтернативною для японського ринку, виявилася надзвичайно популярною: від дня прем'єри наприкінці жовтня заявки на покупку кросовера залишили 6 915 осіб, що приблизно в сім разів перевищує місячний план у тисячу клієнтів.

У Mitsubishi розповіли і про уподобання покупців у Японії. Так, 83 відсотки зупинили вибір на семимісцевій версії Outlander, причому 76 відсотків замовили максимальну комплектацію. Найбільш популярним кольором кузова став білий: він сподобався 44 відсоткам клієнтів. Двоколірний кузов вибрали 17 відсотків, а чорний – 12 відсотків покупців. Всього в гамі кросовера 10 кольорів, водночас всі три ходові - платні.

Гібридний Outlander нової генерації зберіг установку на базі 2,4-літрового бензинового атмосферника і двох електромоторів. Сумарна віддача установки зі зміною покоління зросла на 40 відсотків, причому додали потужності всі двигуни. Так, передній електромотор видає 116 кінських сил (255 Нм крутного моменту), задній - 136 сил (195 Нм), а ДВЗ - 133 сили. Найбільшою стала і батарея: ємність виросла з 13,8 до 20 кіловат-годин, що забезпечує гібриду до 87 кілометрів запасу ходу на електротязі. Щодо вартості, то коштує Mitsubishi Outlander PHEV 40 500 доларів .

На українському ринку актуальна версія Mitsubishi Outlander пропонується за ціною від 669 000 гривень (145-сильна модифікація з дволітровим двигуном та переднім приводом). Найдорожча версія кросовера в Україні коштує 958 000 грн.

Раніше розповідалося про те, що Mitsubishi офіційно презентував новий Outlander, який з'явиться в Україні.