Гібридний кросовер Mitsubishi Outlander викликав шалений ажіотаж на ринку

Попит перевищує місячний план у сім разів.
Нещодавно компанія Mitsubishi оголосила про старт "живих" продажу гібридного Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління в Японії.
Як повідомляє пресслужба виробника, ажіотаж до цього кросовера виявився просто божевільним.
Модель із силовою установкою, що підзаряджається, безальтернативною для японського ринку, виявилася надзвичайно популярною: від дня прем'єри наприкінці жовтня заявки на покупку кросовера залишили 6 915 осіб, що приблизно в сім разів перевищує місячний план у тисячу клієнтів.
У Mitsubishi розповіли і про уподобання покупців у Японії. Так, 83 відсотки зупинили вибір на семимісцевій версії Outlander, причому 76 відсотків замовили максимальну комплектацію. Найбільш популярним кольором кузова став білий: він сподобався 44 відсоткам клієнтів. Двоколірний кузов вибрали 17 відсотків, а чорний – 12 відсотків покупців. Всього в гамі кросовера 10 кольорів, водночас всі три ходові - платні.
Гібридний Outlander нової генерації зберіг установку на базі 2,4-літрового бензинового атмосферника і двох електромоторів. Сумарна віддача установки зі зміною покоління зросла на 40 відсотків, причому додали потужності всі двигуни. Так, передній електромотор видає 116 кінських сил (255 Нм крутного моменту), задній - 136 сил (195 Нм), а ДВЗ - 133 сили. Найбільшою стала і батарея: ємність виросла з 13,8 до 20 кіловат-годин, що забезпечує гібриду до 87 кілометрів запасу ходу на електротязі. Щодо вартості, то коштує Mitsubishi Outlander PHEV 40 500 доларів.
На українському ринку актуальна версія Mitsubishi Outlander пропонується за ціною від 669 000 гривень (145-сильна модифікація з дволітровим двигуном та переднім приводом). Найдорожча версія кросовера в Україні коштує 958 000 грн.
Раніше розповідалося про те, що Mitsubishi офіційно презентував новий Outlander, який з'явиться в Україні.