ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Гараж взимку може зруйнувати вашу машину: що водії роблять не так

Сіль з доріг може спричинити іржу навіть у теплому гаражі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Авто

Авто / © Фото з відкритих джерел

Відомий автомобільний експерт Скотті Кілмер попередив, що цієї зими водії ризикують пошкодити свої машини, залишаючи їх у теплих гаражах. За його словами, сіль та пісок, якими посипають дороги у холодну пору року, можуть прилипати до кузова та спричиняти корозію.

Про це експерт розповів у своєму відео на YouTube.

“Можливо, вам не захочеться залишати машину в гаражі взимку. Сіль, яку використовують для боротьби з льодом на дорогах, може зіпсувати вашу машину, якщо ви поставите її в опалюваний гараж”, — зазначив Кілмер.

Експерт пояснив механізм руйнування: на морозі сіль залишається сухою і не шкодить металу. Але, потрапивши в теплий гараж, вона тане, утворюючи водний розчин, який швидко “їсть” кузов і спричиняє появу іржі.

Тому для мінімізації корозії Кілмер радить залишати автомобіль на морозі, а не у теплому гаражі, якщо він не планується до негайного використання.

Автомобілісти у соціальних мережах активно обговорюють цю проблему:

  • @davidclough3951: “У мене ніколи не було гаража, мої машини все одно іржавіють через соль на дорогах”.

  • @PickleJam08: “Щоденна їзда зимою та теплий гараж лише прискорюють процес іржавіння”.

  • @BabyBugBug: “Я завжди змиваю сіль після поїздок і обприскую днище антисольовим розчином — працює і машина в порядку”.

Водночас RAC зазначає, що гараж може захистити автомобіль від деяких зимових погодних умов, особливо для класичних моделей. Втім, експерти радять додатково використовувати осушувач повітря та стежити за вологістю в приміщенні.

“Зберігання автомобіля в гаражі допомагає захистити його від негоди, але варто вжити додаткових заходів для запобігання іржі”, — радять у RAC.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie