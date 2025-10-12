- Дата публікації
Гараж взимку може зруйнувати вашу машину: що водії роблять не так
Сіль з доріг може спричинити іржу навіть у теплому гаражі.
Відомий автомобільний експерт Скотті Кілмер попередив, що цієї зими водії ризикують пошкодити свої машини, залишаючи їх у теплих гаражах. За його словами, сіль та пісок, якими посипають дороги у холодну пору року, можуть прилипати до кузова та спричиняти корозію.
Про це експерт розповів у своєму відео на YouTube.
“Можливо, вам не захочеться залишати машину в гаражі взимку. Сіль, яку використовують для боротьби з льодом на дорогах, може зіпсувати вашу машину, якщо ви поставите її в опалюваний гараж”, — зазначив Кілмер.
Експерт пояснив механізм руйнування: на морозі сіль залишається сухою і не шкодить металу. Але, потрапивши в теплий гараж, вона тане, утворюючи водний розчин, який швидко “їсть” кузов і спричиняє появу іржі.
Тому для мінімізації корозії Кілмер радить залишати автомобіль на морозі, а не у теплому гаражі, якщо він не планується до негайного використання.
Автомобілісти у соціальних мережах активно обговорюють цю проблему:
@davidclough3951: “У мене ніколи не було гаража, мої машини все одно іржавіють через соль на дорогах”.
@PickleJam08: “Щоденна їзда зимою та теплий гараж лише прискорюють процес іржавіння”.
@BabyBugBug: “Я завжди змиваю сіль після поїздок і обприскую днище антисольовим розчином — працює і машина в порядку”.
Водночас RAC зазначає, що гараж може захистити автомобіль від деяких зимових погодних умов, особливо для класичних моделей. Втім, експерти радять додатково використовувати осушувач повітря та стежити за вологістю в приміщенні.
“Зберігання автомобіля в гаражі допомагає захистити його від негоди, але варто вжити додаткових заходів для запобігання іржі”, — радять у RAC.